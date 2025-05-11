Ти стежиш за харчуванням, тренуєшся кілька разів на тиждень, проте живіт однаково здається більшим, ніж кілька років тому? Насправді справа у стовбурових клітинах!

Нове дослідження американських науковців пояснило, чому з’являється жир на животі та чому його кількість лише збільшується з роками навіть без зміни способу життя. Найцікавіше — у нашому матеріалі.

Вік активує жирогенез

Вчені виявили унікальний тип стовбурових клітин, які активуються саме з віком і відповідають за стрімке збільшення жирової тканини. Про це розповіли у Neuroscience News.

Йдеться про так звані вікові CP-A клітини, які утворюються з жирових попередників APC. Вони починають виробляти нові жирові клітини здебільшого біля живота.

Ми виявили, що старіння викликає появу нового типу стовбурових клітин дорослої людини і посилює виробництво нових жирових клітин в організмі.

Про це повідомила докторка Цюн Ван.

Сигнальний шлях LIFR та його роль

Вчені ідентифікували сигнальний шлях LIFR (leukemia inhibitory factor receptor), який керує цим процесом. У молодому віці клітини не залежать від LIFR для накопичення жиру, але з роками він стає критичним тригером. Як тільки LIFR активується, CP-A починають бурхливо розмножуватись, що призводить до збільшення жирової маси саме в середньому віці.

Команда провела досліди на мишах і підтвердила результати на зразках людської тканини. Пересадка стовбурових клітин від старих мишей молодим спричинила виробництво жиру. Та й навпаки, молоді клітини в тілі старих не показали подібної активності. Отже, саме зміни в клітинах, а не в тілі, запускають процес ожиріння.

Це перший доказ того, що живіт збільшується з віком через високе вироблення нових жирових клітин в APC, — підкреслив професор Адольфо Гарсія-Окана.

Це відкриття може стати основою для створення нових методів лікування, які блокуватимуть CP-A або сигнальний шлях LIFR. За словами дослідників, це потенційно дозволить зупинити вікове ожиріння, уникнути метаболічних порушень і покращити якість життя в старшому віці.

— Розуміння ролі CP-A у метаболічних порушеннях може призвести до нових медичних рішень для зменшення жиру на животі.

А як стрес впливає на стовбурові клітини, ми розповідали у нашому попередньому матеріалі.

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