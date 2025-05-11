Здоров'я та краса

Навіть дієти не допомагають? Чому після 40 зʼявляється жир у ділянці живота

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 11 Травня 2025, 14:00
жир
Фото Pexels
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