Фото Pexels Ти стежиш за харчуванням, тренуєшся кілька разів на тиждень, проте живіт однаково здається більшим, ніж кілька років тому? Насправді справа у стовбурових клітинах! Нове дослідження американських науковців пояснило, чому з’являється жир на животі та чому його кількість лише збільшується з роками навіть без зміни способу життя. Найцікавіше — у нашому матеріалі. Вік активує жирогенез Вчені виявили унікальний тип стовбурових клітин, які активуються саме з віком і відповідають за стрімке збільшення жирової тканини. Про це розповіли у Neuroscience News. Йдеться про так звані вікові CP-A клітини, які утворюються з жирових попередників APC. Вони починають виробляти нові жирові клітини здебільшого біля живота. Ми виявили, що старіння викликає появу нового типу стовбурових клітин дорослої людини і посилює виробництво нових жирових клітин в організмі. Про це повідомила докторка Цюн Ван. Сигнальний шлях LIFR та його роль Вчені ідентифікували сигнальний шлях LIFR (leukemia inhibitory factor receptor), який керує цим процесом. У молодому віці клітини не залежать від LIFR для накопичення жиру, але з роками він стає критичним тригером. Як тільки LIFR активується, CP-A починають бурхливо розмножуватись, що призводить до збільшення жирової маси саме в середньому віці.Pexels Команда провела досліди на мишах і підтвердила результати на зразках людської тканини. Пересадка стовбурових клітин від старих мишей молодим спричинила виробництво жиру. Та й навпаки, молоді клітини в тілі старих не показали подібної активності. Отже, саме зміни в клітинах, а не в тілі, запускають процес ожиріння. Це перший доказ того, що живіт збільшується з віком через високе вироблення нових жирових клітин в APC, — підкреслив професор Адольфо Гарсія-Окана. Читати на тему Як прибрати вісцеральний жир — пояснює дієтологиня Як прибрати вісцеральний жир і перевірити, чи він у тебе з’явився — читай у матеріалі. Це відкриття може стати основою для створення нових методів лікування, які блокуватимуть CP-A або сигнальний шлях LIFR. За словами дослідників, це потенційно дозволить зупинити вікове ожиріння, уникнути метаболічних порушень і покращити якість життя в старшому віці. — Розуміння ролі CP-A у метаболічних порушеннях може призвести до нових медичних рішень для зменшення жиру на животі. А як стрес впливає на стовбурові клітини, ми розповідали у нашому попередньому матеріалі.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Здоров'я, Медицина, Наука Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter