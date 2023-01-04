Як прибрати вісцеральний жир — пояснює дієтолог

Вісцеральний жир — це тип жиру, який накопичується в черевній порожнині і розташовується поруч з життєво важливими органами, включаючи печінку, шлунок і кишечник.

Як прибрати вісцеральний жир і перевірити, чи він у тебе з’явився — читай у матеріалі.

Тренерка-дієтологиня Лілія Коник впевнена, що найчастіше він з’являється у таких людей:

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які ведуть малорухливий спосіб життя;

жінок під час менопаузи;

любителів солодощів та фастфуду;

які недосипають;

які часто перебувають у стресі.

За словами експерта, вага може бути в нормі, а всередині органи страждають від надлишку вісцерального жиру. Втім, зазвичай надлишок такого жиру буває у людей із зайвою вагою.

Але оскільки він розташований всередині, під м’язами черевного преса, відносно невеликий живіт — не гарантія його відсутності.

В цілому надмірна кількість будь-якого жиру — підшкірного або вісцерального, порушує гормональний профіль, викликає запалення в організмі й підвищує ризик серйозних захворювань. Однак вісцеральний жир визнають особливо небезпечним.

Жир — це не тільки запаси енергії на чорний день. Жирові клітини адипоцити вивільняють гормони, фактори росту і прозапальні цитокіни, які впливають на сусідні клітини, тканини та органи й змінюють метаболізм.

Найбезпечніший з них — підшкірний. Той самий, який ми можемо помацати, відтягнувши складочку на животі, стегнах, боках.

Цей жир швидко наїдається та легко прибирається. Інша річ — жир вісцеральний, який непомітно накопичується всередині організму, обволікає органи черевної порожнини як своєрідна подушка безпеки, що захищає від ударів, струсу тощо.

Окрім малорухливого способу життя та неправильного харчування, існують інші причини надмірного накопичення вісцерального жиру:

гормональний дисбаланс;

низький рівень метаболізму;

алкоголь та куріння;

наркотики.

Чим більше зайвої ваги ти можеш побачити неозброєним оком, тим більше вісцерального жиру ти маєш всередині.

Окрім того, що він зменшує простір між внутрішніми органами і тканинами та перешкоджає достатньому трофічному процесу, він також затримує токсини й застарі клітини.

Проблеми з самопочуттям починаються при його збільшенні. Часто з’являються певні проблеми зі здоров’ям:

порушення кровотоку у внутрішніх органах;

порушення лімфовідтоку;

загроза таких захворювань, як атеросклерози судин, інфаркти, інсульти, варикозне розширення вен;

гормональні порушення;

порушуються обмінні процеси;

може розвинутися інсулінорезистентність(так званий діабет другого типу);

онкологія.

Як виявити у себе збільшення вісцерального жиру

Це можна зробити, вимірявши об’єм своєї талії.

Якщо вона більша, ніж:

для жінок — 85 см;

для чоловіків — 90 см.

Тоді у тебе він точно присутній.

Як прибрати вісцеральний жир

Впоратися з ним можна завдяки режиму та якісному харчуванню, повноцінному сну (не менше ніж сім годин) та інтенсивних фізичних навантажень.

Також необхідно дотримуватися таких порад:

Ніяких жорстких дієт — вони сприяють відкладанню внутрішнього жиру. Збалансоване харчування допоможе знизити вагу правильно, разом із внутрішніми жирами.

Пий теплу воду.

Особливу увагу приділи сніданку. Поширена помилка — вуглеводні сніданки, а їх повна відсутність або пізній сніданок — взагалі неприпустимо. Вранці обов’язково мають бути білки та складні вуглеводи. Бажано до 9:00.

Їж складні вуглеводи: каші, овочі, фрукти, бобові. Коли вуглеводів недостатньо, організм утворить запаси жиру. Коли багато простих — вони йдуть саме в жир, тому тримай баланс.

Додай в раціон Омега-3. Він пришвидшує метаболізм і сприяє швидшому розщепленню жирових відкладень. А ще має багато корисних властивостей.

Рухайся. Ефективними вважаються вправи, які покращують кровообіг та зміцнюють м’язи пресу: планка, вакуум, кішка. Вправа берізка допомагає позбутися від жирових відкладень на внутрішніх органах. Ходи пішки — щонайменше 10 000 кроків за день.

Вечеря має бути не пізніше ніж за три години до сну. Інакше з великою ймовірністю вона додасть тобі зайвого жиру.

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