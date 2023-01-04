Як прибрати вісцеральний жир — пояснює дієтолог

Вісцеральний жир — це тип жиру, який накопичується в черевній порожнині і розташовується поруч з життєво важливими органами, включаючи печінку, шлунок і кишечник.
Як прибрати вісцеральний жир і перевірити, чи він у тебе з’явився — читай у матеріалі.
Тренерка-дієтологиня Лілія Коник впевнена, що найчастіше він з’являється у таких людей:
За словами експерта, вага може бути в нормі, а всередині органи страждають від надлишку вісцерального жиру. Втім, зазвичай надлишок такого жиру буває у людей із зайвою вагою.
Але оскільки він розташований всередині, під м’язами черевного преса, відносно невеликий живіт — не гарантія його відсутності.
Але оскільки він розташований всередині, під м’язами черевного преса, відносно невеликий живіт — не гарантія його відсутності.
В цілому надмірна кількість будь-якого жиру — підшкірного або вісцерального, порушує гормональний профіль, викликає запалення в організмі й підвищує ризик серйозних захворювань. Однак вісцеральний жир визнають особливо небезпечним.
Жир — це не тільки запаси енергії на чорний день. Жирові клітини адипоцити вивільняють гормони, фактори росту і прозапальні цитокіни, які впливають на сусідні клітини, тканини та органи й змінюють метаболізм.
Найбезпечніший з них — підшкірний. Той самий, який ми можемо помацати, відтягнувши складочку на животі, стегнах, боках.
Найбезпечніший з них — підшкірний. Той самий, який ми можемо помацати, відтягнувши складочку на животі, стегнах, боках.
Цей жир швидко наїдається та легко прибирається. Інша річ — жир вісцеральний, який непомітно накопичується всередині організму, обволікає органи черевної порожнини як своєрідна подушка безпеки, що захищає від ударів, струсу тощо.
Окрім малорухливого способу життя та неправильного харчування, існують інші причини надмірного накопичення вісцерального жиру:
Чим більше зайвої ваги ти можеш побачити неозброєним оком, тим більше вісцерального жиру ти маєш всередині.
Окрім того, що він зменшує простір між внутрішніми органами і тканинами та перешкоджає достатньому трофічному процесу, він також затримує токсини й застарі клітини.
Проблеми з самопочуттям починаються при його збільшенні. Часто з’являються певні проблеми зі здоров’ям:
Це можна зробити, вимірявши об’єм своєї талії.
Якщо вона більша, ніж:
Тоді у тебе він точно присутній.
Впоратися з ним можна завдяки режиму та якісному харчуванню, повноцінному сну (не менше ніж сім годин) та інтенсивних фізичних навантажень.
Також необхідно дотримуватися таких порад:
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