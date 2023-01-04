Как убрать висцеральный жир — объясняет диетолог

Висцеральный жир — это тип жира, который накапливается в брюшной полости и располагается рядом с жизненно важными органами, включая печень, желудок и кишечник.
Как убрать висцеральный жир и проверить, появился ли он у тебя — читай в материале.
Тренер-диетолог Лилия Коник уверена, что чаще всего он появляется у таких людей:
По словам эксперта, вес может быть в норме, а внутри органы страдают от избытка висцерального жира. Как правило, избыток такого жира бывает у полных людей.
Но поскольку он находится внутри, под мышцами брюшного пресса, относительно небольшой живот — не гарантия его отсутствия.
Но поскольку он находится внутри, под мышцами брюшного пресса, относительно небольшой живот — не гарантия его отсутствия.
В целом избыточное количество любого жира — подкожного или висцерального, нарушает гормональный профиль, вызывает воспаление в организме и повышает риск серьезных заболеваний. Однако висцеральный жир считается особо опасным.
Жир — это не только запасы энергии на черный день. Жировые клетки адипоциты высвобождают гормоны, факторы роста и провоспалительные цитокины, которые влияют на соседние клетки, ткани и органы, изменяя метаболизм.
Самый безопасный из них — подкожный. Тот самый, который мы можем потрогать, оттянув складочку на животе, бедрах, боках.
Самый безопасный из них — подкожный. Тот самый, который мы можем потрогать, оттянув складочку на животе, бедрах, боках.
Этот жир быстро наедается и легко убирается. Другое дело — висцеральный жир, который незаметно накапливается внутри организма, обволакивает органы брюшной полости как своеобразная подушка безопасности, защищающая от ударов, сотрясений и т.д.
Кроме малоподвижного образа жизни и неправильного питания, существуют другие причины чрезмерного накопления висцерального жира:
Чем больше лишнего веса ты можешь увидеть невооруженным глазом, тем больше висцерального жира у тебя внутри.
Кроме того, что он уменьшает пространство между внутренними органами и тканями и препятствует достаточному атрофическому процессу, он также задерживает токсины и старые клетки.
Кроме того, что он уменьшает пространство между внутренними органами и тканями и препятствует достаточному атрофическому процессу, он также задерживает токсины и старые клетки.
Проблемы с самочувствием начинаются при его увеличении. Часто возникают определенные проблемы со здоровьем:
Это можно сделать, измерив объем своей талии.
Если она больше:
Тогда у тебя он точно есть.
Справиться с ним можно благодаря режиму и качеству питания, полноценному сну (не менее семи часов) и интенсивным физическим нагрузкам.
Также необходимо следовать следующим советам:
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