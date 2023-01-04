Как убрать висцеральный жир — объясняет диетолог

Висцеральный жир — это тип жира, который накапливается в брюшной полости и располагается рядом с жизненно важными органами, включая печень, желудок и кишечник.

Как убрать висцеральный жир и проверить, появился ли он у тебя — читай в материале.

Тренер-диетолог Лилия Коник уверена, что чаще всего он появляется у таких людей:

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ведущих малоподвижный образ жизни;

женщин в период менопаузы;

фанатов сладостей и фастфуда;

недосыпающих;

часто находящихся в стрессе.

По словам эксперта, вес может быть в норме, а внутри органы страдают от избытка висцерального жира. Как правило, избыток такого жира бывает у полных людей.

Но поскольку он находится внутри, под мышцами брюшного пресса, относительно небольшой живот — не гарантия его отсутствия.

В целом избыточное количество любого жира — подкожного или висцерального, нарушает гормональный профиль, вызывает воспаление в организме и повышает риск серьезных заболеваний. Однако висцеральный жир считается особо опасным.

Жир — это не только запасы энергии на черный день. Жировые клетки адипоциты высвобождают гормоны, факторы роста и провоспалительные цитокины, которые влияют на соседние клетки, ткани и органы, изменяя метаболизм.

Самый безопасный из них — подкожный. Тот самый, который мы можем потрогать, оттянув складочку на животе, бедрах, боках.

Этот жир быстро наедается и легко убирается. Другое дело — висцеральный жир, который незаметно накапливается внутри организма, обволакивает органы брюшной полости как своеобразная подушка безопасности, защищающая от ударов, сотрясений и т.д.

Кроме малоподвижного образа жизни и неправильного питания, существуют другие причины чрезмерного накопления висцерального жира:

гормональный дисбаланс;

низкий уровень метаболизма;

алкоголь и курение;

наркотики.

Чем больше лишнего веса ты можешь увидеть невооруженным глазом, тем больше висцерального жира у тебя внутри.

Кроме того, что он уменьшает пространство между внутренними органами и тканями и препятствует достаточному атрофическому процессу, он также задерживает токсины и старые клетки.

Проблемы с самочувствием начинаются при его увеличении. Часто возникают определенные проблемы со здоровьем:

нарушение кровотока во внутренних органах;

нарушение лимфооттока;

угроза таких заболеваний, как атеросклерозы сосудов, инфаркты, инсульты, варикозное расширение вен;

гормональные нарушения;

нарушаются обменные процессы;

может развиться инсулинорезистентность (так называемый диабет второго типа);

онкология.

Как обнаружить у себя увеличение висцерального жира

Это можно сделать, измерив объем своей талии.

Если она больше:

для женщин — 85 см;

для мужчин — 90 см.

Тогда у тебя он точно есть.

Как убрать висцеральный жир

Справиться с ним можно благодаря режиму и качеству питания, полноценному сну (не менее семи часов) и интенсивным физическим нагрузкам.

Также необходимо следовать следующим советам:

Никаких жестких диет — они способствуют отложению внутреннего жира. Сбалансированное питание поможет снизить вес правильно вместе с внутренними жирами. Пей теплую воду. Особое внимания уделили завтраку. Распространенная ошибка — углеводные завтраки, а их полное отсутствие или поздний завтрак — вообще недопустимо. Утром обязательно должны быть белки и сложные углеводы. И желательно до 9:00. Ешь сложные углеводы: каши, овощи, фрукты, бобовые. Когда углеводов недостаточно, организм образует запасы жира. Когда много простых — они идут именно в жир, поэтому держи баланс. Добавь в рацион Омега-3. Он ускоряет метаболизм и способствует более быстрому расщеплению жировых отложений. А еще имеет много полезных свойств. Двигайся. Эффективными считаются упражнения, улучшающие кровообращение и укрепляющие мышцы пресса: планка, вакуум, кошка. Упражнение березка помогает избавиться от жировых отложений на внутренних органах. Ходи пешком — минимум 10 000 шагов в день. Ужин должен быть не позднее чем за три часа до сна. Иначе с большой вероятностью он добавит тебе лишнего жира.

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