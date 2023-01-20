Як прибрати живіт: тримай дієві способи в домашніх умовах

Живіт — важка зона для схуднення у багатьох жінок та чоловіків. Іноді навіть найсуворіші дієти та інтенсивні тренування не допомагають домогтися бажаного результату.

Однак позбутися цієї проблеми реально, варто тільки дослухатися до порад досвідчених фахівців. Як прибрати живіт різними методами — читай в матеріалі.

Фітнес-тренер Надія Самохіна впевнена, що якщо ти занадто багато їси та занадто мало тренуєшся, то, ймовірно, будеш мати зайву масу тіла, зокрема жир на животі.

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Крім того, з віком м’язова маса може трохи зменшитися, а жир збільшитися.

Втрата м’язової маси також знижує швидкість, з якою тіло використовує калорії, що може утруднити підтримку здорової маси тіла.

За її словами, багато жінок спостерігають збільшення жиру на животі саме з віком. Ймовірно, це пов’язано зі зниженням рівня естрогену, який впливає на розподіл жиру в організмі.

Проблема з жиром на животі полягає в тому, що він не обмежується тільки підшкірним жиром. Він також включає вісцеральний жир, який знаходиться глибоко всередині вашого живота, оточуючи внутрішні органи.

Вісцеральний жир пов’язаний з наступними проблемами зі здоров’ям:

цукровий діабет 2 типу;

високий артеріальний тиск, серцеві захворювання;

аномальний рівень холестерину;

проблеми з диханням.

Як швидко прибрати жир із живота

За словами тренера, варто враховувати той факт, що стати стрункішою генетично закладеної конституції у нас не вийде. Все, що ми можемо, це підтягувати м’язовий корсет і позбавлятися від жирової тканини. Якщо ти тричі на тиждень ходиш до залу, а решту часу сидиш, лежиш, стоїш з біг маком у руці, то не дивно, чому нічого не відбувається.

Прибрати живіт можна такими способами:

Тренуваннями. Ми підтримуємо здоров’я, працюємо над тонусом м’язів, набуваємо рельєф, витрачаємо купу енергії, щоб спалити жирові запаси Але, базова активність, та якою ти здійснюєш протягом дня, також важлива і спалює купу калорій. Помилково думати, що ти витрачаєш калорії лише під час занять і саме тренування розв’язує проблеми з твоєю вагою. Все працює негаразд. Раціон. Тренування вирішують багато інших завдань. Але, якщо з раціоном лихо і ти все одно з’їдаєш більше, ніж витратила за день (включно з тренуваннями), то ніколи не зміниш своє тіло. Виходитимеш у нуль, або набиратиму вагу. Тому потрібно підняти свою базову витрату: більше ходити, плавати, їздити на велосипеді, робити зарядку, ролики, пройтися на одну зупинку чи квартал більше у магазин. Треба не ставити їжу на чолі першої потреби. Намагатися їсти хорошу, правильну їжу, яка наповнюватиме тебе, а не цькуватиме. Тренуватися в кайф, а не заради калорій. Поступово збільшуючи навантаження та підключаючи до силових тренувань — кардіо! Уникай низькокалорійних дієт. Подібні дієти призводять до зниження обміну речовин, а значить є ризик нарватися на вагове плато. Дотримуйся здорового дефіциту калорій (не більше 20% від добової калорійності). Не качай прес з великою додатковою вагою. Це збільшить обсяг талії. Дуже дієві статичні вправи, коли прес тримаємо в напрузі. Забудь про тренування тільки на прес. Діючи локально, неможливо позбутися жиру на окремих ділянках тіла. Виконуй кардіо тренування чергуючи їх з силовими. Збільш кількість білка у раціоні. Слідкуй за поставою. Наскільки рівно ти тримаєш поставу, настільки підтягнутий твій живіт. Регулярно виконуй вправи для зміцнення м’язів спини.

Також жінкам необхідно стежити за рівнем кортизолу. Про це розповіла Вікнам лікарка Галина Похмурська.

Кортизол — це ключовий гормон, що допомагає організму мобілізувати енергію в екстрених ситуаціях і робить глюкозу більш доступною як для мозку, так і для різних функцій обміну речовин.

Насамперед, кортизол підвищує рівень гормону адреналіну, допомагаючи таким чином фокусуватися на джерелі небезпеки і ухвалювати швидкі рішення.

На жаль, низка факторів (стрес, порушення біоритмів, зайві фізичні навантаження, голодування) роблять рівень кортизолу постійно високим.

На жаль, хронічне підвищення рівня кортизолу поступово вимотує організм, створюючи таким чином безліч небезпек як для здоров’я, так і для метаболізму.

Одним з ефектів підвищення цього стресового гормону є поява хронічного почуття голоду і нав’язливого бажання з’їсти що-небудь солодке.

Таким чином тіло намагається прийти в норму. У підсумку це призводить до переїдання і набору зайвої ваги.

З огляду на те, що нормальна робота обміну речовин при високому кортизолі порушена, ожиріння також прогресує по особливому сценарію — жирові відкладення починають посилено формуватися не під шкірою, а під м’язами.

Особливо швидко збільшуються жирові запаси у внутрішній порожнині живота, виштовхують його вперед і надають форму так званого рятувального кола. У разі дослідження сечі рівень гормону кортизол повинен складати від 80 до 120 мкг.

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