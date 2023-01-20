Как убрать живот: держи действенные способы в домашних условиях

Живот — тяжелая зона для похудения у многих женщин и мужчин. Иногда даже самые строгие диеты и интенсивные тренировки не помогают добиться желаемого результата.

Однако избавиться от этой проблемы реально, стоит только прислушаться к советам опытных специалистов. Как убрать живот разными методами — читай в материале.

Фитнес-тренер Надежда Самохина уверена, что если ты слишком много ешь и слишком мало тренируешься, то, вероятно, у тебя будет лишняя масса тела, в том числе жир на животе.

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Кроме того, с возрастом мышечная масса может немного снизиться, а жир увеличиться.

Утрата мышечной массы также снижает скорость, с которой тело употребляет калории, что может затруднить поддержание здоровой массы тела.

По ее словам, многие женщины наблюдают увеличение жира на животе именно с возрастом. Вероятно, это связано с понижением уровня эстрогена, который влияет на распределение жира в организме.

Проблема с жиром на животе состоит в том, что он не ограничивается только подкожным жиром.

Он также включает в себя висцеральный жир, который находится глубоко внутри вашего живота, окружая внутренние органы.

Висцеральный жир связан со следующими проблемами со здоровьем:

сахарный диабет 2 типа;

высокое АД, сердечные заболевания;

аномальный уровень холестерина;

проблемы с дыханием.

Как быстро убрать жир с живота

По словам тренера, стоит учитывать тот факт, что стать стройнее генетически заложенной конституции у нас не получится.

Все, что мы можем — это подтягивать мышечный корсет и избавляться от жировой ткани.

Если ты трижды в неделю ходишь в зал, а остальное время сидишь, лежишь, стоишь с биг маком в руке, то неудивительно почему ничего не происходит.

Убрать живот можно следующими способами:

Тренировками. Мы поддерживаем здоровье, работаем над тонусом мышц, приобретаем рельеф, тратим кучу энергии, чтобы сжечь жировые запасы. Но базовая активность, которую ты осуществляешь в течение дня, также важна и сжигает кучу калорий. Ошибочно думать, что ты тратишь калории только во время занятий и сама тренировка решает проблемы с твоим весом. Все работает не так. Рацион. Тренировки решают многие другие задачи. Но если с рационом беда, и ты все равно съедаешь больше, чем потратила за день (включая тренировки), то никогда не изменишь свое тело. Будешь выходить в ноль или набирать вес. Поэтому нужно поднять свой базовый расход: больше ходить, плавать, ездить на велосипеде, делать зарядку, ролики, пройтись на одну остановку или квартал больше в магазин. Надо не ставить еду во главе первой нужды. Пытаться есть хорошую, правильную пищу, которая будет наполнять тебя, а не будет травить. Тренироваться в кайф, а не ради калорий. Постепенно увеличивая нагрузку и подключая к силовым тренировкам — кардио. Избегай низкокалорийных диет. Подобные диеты приводят к снижению обмена веществ. Соблюдай здоровый дефицит калорий (не более 20% от суточной калорийности). Не качай пресс с большим дополнительным весом. Это увеличит объем талии. Очень действенны статические упражнения, когда пресс держим в напряжении. Забудь о тренировках только на пресс. Действуя локально, невозможно избавиться от жира на отдельных участках тела. Выполняй кардио тренировки чередуя их с силовыми. Увеличь количество белка в рационе. Следи за осанкой. Насколько ровно ты держишь осанку, настолько подтянут твой живот. Регулярно выполняй упражнения для укрепления мышц спины.

Также женщинам необходимо следить за уровнем кортизола. Об этом рассказала Вікнам врач Галина Похмурская.

Кортизол – это ключевой гормон, который помогает организму мобилизовать энергию в экстренных ситуациях и делает глюкозу более доступной как для мозга, так и для различных функций обмена веществ.

Прежде всего кортизол повышает уровень гормона адреналина, помогая таким образом фокусироваться на источнике опасности и принимать быстрые решения.

К сожалению, ряд факторов (стресс, нарушение биоритмов, излишние физические нагрузки, голодание) делают уровень кортизола постоянно высоким.

Хроническое повышение уровня кортизола постепенно изматывает организм, создавая, таким образом, множество опасностей как для здоровья, так и для метаболизма.

Одним из эффектов повышения этого стрессового гормона является появление хронического чувства голода и навязчивого желания съесть что-нибудь сладкое.

Таким образом, тело пытается прийти в норму. В конечном счете это приводит к перееданию и набору лишнего веса.

Учитывая, что нормальная работа обмена веществ при высоком кортизоле нарушена, ожирение также прогрессирует по особым сценариям: жировые отложения начинают усиленно формироваться не под кожей, а под мышцами.

Особенно быстро увеличиваются жировые запасы во внутренней полости живота, выталкивают его вперед и придают форму так называемого спасательного круга.

При исследовании мочи уровень гормона кортизол должен составлять от 80 до 120 мкг.

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