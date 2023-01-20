Как убрать живот: держи действенные способы в домашних условиях

Живот — тяжелая зона для похудения у многих женщин и мужчин. Иногда даже самые строгие диеты и интенсивные тренировки не помогают добиться желаемого результата.
Однако избавиться от этой проблемы реально, стоит только прислушаться к советам опытных специалистов. Как убрать живот разными методами — читай в материале.
Фитнес-тренер Надежда Самохина уверена, что если ты слишком много ешь и слишком мало тренируешься, то, вероятно, у тебя будет лишняя масса тела, в том числе жир на животе.
Кроме того, с возрастом мышечная масса может немного снизиться, а жир увеличиться.
Кроме того, с возрастом мышечная масса может немного снизиться, а жир увеличиться.
Утрата мышечной массы также снижает скорость, с которой тело употребляет калории, что может затруднить поддержание здоровой массы тела.
По ее словам, многие женщины наблюдают увеличение жира на животе именно с возрастом. Вероятно, это связано с понижением уровня эстрогена, который влияет на распределение жира в организме.
Проблема с жиром на животе состоит в том, что он не ограничивается только подкожным жиром.
Проблема с жиром на животе состоит в том, что он не ограничивается только подкожным жиром.
Он также включает в себя висцеральный жир, который находится глубоко внутри вашего живота, окружая внутренние органы.
По словам тренера, стоит учитывать тот факт, что стать стройнее генетически заложенной конституции у нас не получится.
Все, что мы можем — это подтягивать мышечный корсет и избавляться от жировой ткани.
Все, что мы можем — это подтягивать мышечный корсет и избавляться от жировой ткани.
Если ты трижды в неделю ходишь в зал, а остальное время сидишь, лежишь, стоишь с биг маком в руке, то неудивительно почему ничего не происходит.
Убрать живот можно следующими способами:
Фото — Unsplash
Также женщинам необходимо следить за уровнем кортизола. Об этом рассказала Вікнам врач Галина Похмурская.
Кортизол – это ключевой гормон, который помогает организму мобилизовать энергию в экстренных ситуациях и делает глюкозу более доступной как для мозга, так и для различных функций обмена веществ.
Прежде всего кортизол повышает уровень гормона адреналина, помогая таким образом фокусироваться на источнике опасности и принимать быстрые решения.
Прежде всего кортизол повышает уровень гормона адреналина, помогая таким образом фокусироваться на источнике опасности и принимать быстрые решения.
К сожалению, ряд факторов (стресс, нарушение биоритмов, излишние физические нагрузки, голодание) делают уровень кортизола постоянно высоким.
Хроническое повышение уровня кортизола постепенно изматывает организм, создавая, таким образом, множество опасностей как для здоровья, так и для метаболизма.
Одним из эффектов повышения этого стрессового гормона является появление хронического чувства голода и навязчивого желания съесть что-нибудь сладкое.
Одним из эффектов повышения этого стрессового гормона является появление хронического чувства голода и навязчивого желания съесть что-нибудь сладкое.
Таким образом, тело пытается прийти в норму. В конечном счете это приводит к перееданию и набору лишнего веса.
Учитывая, что нормальная работа обмена веществ при высоком кортизоле нарушена, ожирение также прогрессирует по особым сценариям: жировые отложения начинают усиленно формироваться не под кожей, а под мышцами.
Особенно быстро увеличиваются жировые запасы во внутренней полости живота, выталкивают его вперед и придают форму так называемого спасательного круга.
Особенно быстро увеличиваются жировые запасы во внутренней полости живота, выталкивают его вперед и придают форму так называемого спасательного круга.
При исследовании мочи уровень гормона кортизол должен составлять от 80 до 120 мкг.
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