Вопрос не только в возрасте! Причины, почему седеют волосы, и что с этим делать

Некоторые люди легко принимают изменения в своем внешнем виде. Однако таких людей вряд ли большинство. Кроме того, иногда внешние изменения могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Что же делать, если твои волосы становятся серебристыми? Рассказываем о причинах, почему волосы седеют, и что с этим делать.

Почему седеют волосы

Когда волосы становятся серебристыми или белыми с желтым оттенком — это означает, что в организме замедлился синтез меланина, отвечающего за пигментацию, то есть цвет.

Обычно этот процесс начинается в организме каждого человека в среднем в 34 года. Об этом свидетельствуют исследования ученых Анагха Бангалор Кумар, Хума Шамим и Умашанкар Награду.

Однако с некоторыми людьми поседение может случиться и раньше. Обычно на ускорение этого процесса могут влиять:

генетическая предрасположенность;

заболевания желудочно-кишечного тракта, печени или почек;

затяжные депрессивные, тревожные или шоковые состояния;

регулярный прием антибиотиков;

чрезмерное употребление алкоголя;

изменение гормонального фона;

дефицит витаминов и минералов.

Что делать, если появилась седина

Поэтому если ты замечаешь, что на твоей голове стало уже немало седины, возможно, не лишним будет пройти чек-ап у своего семейного врача, сдать анализы и проверить, работают ли все системы должным образом. Ведь умеренная забота о своем здоровье никогда не будет излишней. Также можно обратиться за помощью к трихологу.

Однако стоит тоже проверить, не изменялось ли питание, поскольку несбалансированность в меню могла привести к неожиданным последствиям. Кроме того, можно попытаться вспомнить, не получалось ли в последнее время много перетягивать волосы резинками или шпильками, поскольку они могут препятствовать микроциркуляции.

Каких витаминов может не хватать организму

Иногда поседение может свидетельствовать о дефиците некоторых витаминов в организме. В частности, речь идет о цинке, меди, железе, йоде и марганце. Поэтому именно их рекомендуется добавлять в рацион или пропивать отдельно курсом, чтобы замедлить процесс образования седины.

Кроме того, положительно повлиять на синтез мелатонина могут и витамины группы В. Их довольно часто можно получить из продуктов, например из рыбы, морепродуктов, сыра, яиц, а также орехов как миндаль или кешью.

Также появление седых волос может свидетельствовать о дефиците Омега-3 в организме. Поэтому ее тоже следует либо добавлять в рацион, либо пропить отдельно курсом, особенно если учитывать, что этот компонент в целом положительно влияет на здоровье волос. Но, конечно, не стоит забывать об аллергии, если они у тебя есть.

Также ранее врач-дерматолог и трихолог подробно разобрал по полкам домашний и профессиональный уход за волосами.

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