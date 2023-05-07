Здоров'я та краса

Питання не лише у віці! Причини, чому сивіє волосся, і що з цим робити

Даніела Долотова, редакторка сайту 07 Травня 2023, 17:00
чому сивіє волосся
Фото: Unsplash, Pexels

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