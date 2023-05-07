Питання не лише у віці! Причини, чому сивіє волосся, і що з цим робити

Деяким людям легко приймати зміни у своєму зовнішньому вигляді. Однак це навряд чи працює для кожного. Крім того, деколи зовнішні зміни можуть свідчити про проблеми зі здоров’ям. То що ж робити, якщо твої волосся стає сріблястим? Розповідаємо про причини, чому волосся сивіє, та що з цим робити.

Чому сивіє волосся

Коли волосся стає сріблястим чи білим з жовтим відтінком — це означає, що в організмі сповільнився синтез меланіну, який відповідає за пігментацію, тобто колір.

Зазвичай цей процес розпочинається в організмі кожної людини в середньому у віці 34 років. Про це свідчать дослідження науковців Анагха Бангалор Кумар, Хума Шамім і Умашанкар Нагараджу.

Проте з деякими людьми посивіння може трапитись й раніше. Зазвичай на прискорення цього процесу можуть впливати:

генетична схильність;

захворювання шлунково-кишкового тракту, печінки чи нирок;

затяжні депресивні, тривожні чи шокові стани;

регулярний прийом антибіотиків;

надмірне вживання алкоголю;

зміна гормонального фону;

дефіцит вітамінів та мінералів.

Що робити, якщо з’явилась сивина

Тому, якщо ти помічаєш, що на твоїй голові стало вже чимало сивини, можливо, не зайвим буде пройти чек-ап у свого сімейного лікаря, здати аналізи та перевірити, чи всі системи працюють належним чином. Адже помірна турбота про своє здоров’я ніколи не буде зайвою. Також можна звернутись по допомогу до трихолога.

Проте варто теж перевірити, чи не змінювалось харчування, оскільки незбалансованість у меню могла призвести до неочікуваних наслідків. Крім того, можна спробувати пригадати, чи не видавалось останнім часом багато перетягувати волосся гумками чи шпильками, оскільки вони можуть перешкоджати мікроциркуляції.

Яких вітамінів може не вистачати організму

Часом посивіння може свідчити про дефіцит деяких вітамінів в організмі. Зокрема йдеться про цинк, мідь, залізо, йод та марганець. Тому саме їх рекомендується додавати в раціон, чи пропивати окремо курсом, щоб уповільнити процес утворення сивини.

Крім того, позитивно вплинути на синтез мелатоніну можуть і вітаміни групи В. Їх досить часто можна отримати з продуктів, наприклад, з риби, морепродуктів, сиру, яєць, а також горіхів як мигдаль чи кеш’ю.

Також поява сивих волосин може свідчити про дефіцит Омега-3 в організмі. Тому її теж варто або додавати у раціон, або пропити окремо курсом, особливо якщо брати до уваги, що цей компонент в цілому позитивно впливає на здоров’я волосся. Але звісно, не варто забувати про алергії, якщо вони у тебе є.

Також раніше лікар-дерматолог і трихолог детально розібрав по полицях домашній та професійний догляд за волоссям.

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