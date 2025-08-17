Это все стресс: почему снятся кошмары

Наверное, каждый хотя бы раз в жизни просыпался от страшного сна, когда сердце бьётся бешено, а тело будто застыло от ужаса.

Кто-то падает с большой высоты, кто-то убегает от хищного животного, другие — теряются или чувствуют полную беспомощность. Такие сцены знакомы большинству, но почему мы их видим и что они могут означать?

Об этом пишет Healthline.

Какие кошмары самые распространенные

Исследование 2018 года, опубликованное в Journal of Clinical Sleep Medicine, проанализировало более 1 200 участников и выделило самые распространённые темы ночных кошмаров:

19% — смерть или травмы близких;

18% — чувство неудачи или беспомощности;

18% — физическая агрессия;

15% — аварии;

14% — преследование;

11% — проблемы со здоровьем или страх смерти.

Интересно, что существуют половые различия: женщины чаще видят кошмары о физической агрессии или проблемах со здоровьем, тогда как мужчины — о беспомощности и авариях.

Другое опрос от Amerisleep среди 2 000 респондентов показало похожие результаты: самые частые кошмары — падение и преследование.

Также более половины участников отметили, что часто видят сны о смерти, чувстве потерянности или ловушке. У женщин чаще возникают кошмары о потере близких или встрече с умершими родственниками или друзьями.

Читать по теме К чему снится война: реакция подсознания во время реальной угрозы Читай, как трактуют взрывы, начало или завершение войны во сне и что означают такие образы во время реальных событий – в материале.

Кошмары как сигнал для здоровья

Несмотря на многочисленные теории сновидений — от психодинамической, которая считает, что сны отражают подсознательные желания, до нейрокогнитивной, объясняющей сны как побочный продукт работы мозга — ни одна из них не указывает на то, что кошмары предсказывают опасность.

Однако исследования подтверждают, что частые кошмары могут сигнализировать о проблемах с физическим или психическим здоровьем.

Например, до 70% людей с ПТСР, тяжелой депрессией и другими психическими расстройствами регулярно сталкиваются с хроническими ночными кошмарами. Существует даже отдельный диагноз — расстройство кошмаров.

Не только психические заболевания влияют на частоту кошмаров. Исследования указывают, что негативные эмоции, тревога, нарушения сна, мигрень, астма и некоторые лекарства также могут провоцировать ночные ужасы.

Сны и кошмары отражают наши интересы, заботы, личность и даже воображение. У детей содержание снов развивается вместе с когнитивным развитием, а у взрослых значительное влияние имеют настроение и психическое здоровье.

Человек почти не имеет сознательного контроля над тем, что ему снится — мозг создает сны автоматически.

Когда стоит волноваться

Для большинства людей кошмары — это нормальное явление, которое не требует вмешательства.

Однако если ты сталкиваешься с частыми или хроническими ночными ужасами, особенно на фоне психических или физических проблем, стоит обратиться к врачу.

Специалист поможет оценить состояние здоровья и при необходимости предложит методы лечения или коррекции сна.

А ты знал, что короткий запланированный сон на 20-30 минут днем помогает улучшить память, внимание и настроение, особенно если совместить его с чашкой кофе перед дремотой.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!