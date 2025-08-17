То все стрес: чому сняться кошмари

Мабуть, кожен хоча б раз у житті прокидався від страшного сну, коли серце б’ється шалено, а тіло ніби замерзло від жаху.

Хтось падає з великої висоти, хтось тікає від хижої тварини, інші — губляться або відчувають повну безпорадність. Такі сцени знайомі більшості, але чому ми їх бачимо і що вони можуть означати?

Які кошмари найпоширеніші

Дослідження 2018 року, опубліковане в Journal of Clinical Sleep Medicine, проаналізувало понад 1 200 учасників і виділило найпоширеніші теми нічних жахіть:

19% — смерть або травми близьких;

18% — відчуття невдачі чи безпорадності;

18% — фізична агресія;

15% — аварії;

14% — переслідування;

11% — проблеми зі здоров’ям або страх смерті.

Цікаво, що існують статеві відмінності: жінки частіше бачать кошмари про фізичну агресію або проблеми зі здоров’ям, тоді як чоловіки — про безпорадність та аварії.

Інше опитування від Amerisleep серед 2 000 респондентів показало подібні результати: найбільш часті кошмари — падіння і переслідування.

Також понад половина учасників зазначила, що часто бачить сни про смерть, відчуття загубленості або пастку. У жінок частіше виникають кошмари про втрату близьких або зустріч із померлими родичами чи друзями.

Кошмари як сигнал для здоров’я

Попри численні теорії сновидінь — від психодинамічної, яка вважає, що сни відображають підсвідомі бажання, до нейрокогнітивної, що пояснює сни як побічний продукт роботи мозку — жодна з них не вказує на те, що кошмари пророкують небезпеку.

Проте дослідження підтверджують, що часті кошмари можуть сигналізувати про проблеми з фізичним або психічним здоров’ям.

Наприклад, до 70% людей з ПТСР, тяжкою депресією та іншими психічними розладами регулярно стикаються з хронічними нічними жахіттями. Існує навіть окремий діагноз — розлад кошмарів.

Не тільки психічні захворювання впливають на частоту страшних снів. Дослідження вказують, що негативні емоції, тривога, порушення сну, мігрень, астма та деякі ліки також можуть провокувати нічні жахіття.

Сни та кошмари відображають наші інтереси, турботи, особистість і навіть уяву. У дітей зміст снів розвивається разом із когнітивним розвитком, а у дорослих значний вплив мають настрій та психічне здоров’я.

Людина майже не має свідомого контролю над тим, що їй сниться — мозок створює сни автоматично.

Коли варто хвилюватися

Для більшості людей кошмари — це нормальне явище, яке не потребує втручання. Однак якщо ти стикаєшся з частими або хронічними нічними жахіттями, особливо на тлі психічних або фізичних проблем, варто звернутися до лікаря.

Спеціаліст допоможе оцінити стан здоров’я та за необхідності запропонує методи лікування або корекції сну.

