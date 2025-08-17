То все стрес: чому сняться кошмари

Фото Pexels Мабуть, кожен хоча б раз у житті прокидався від страшного сну, коли серце б’ється шалено, а тіло ніби замерзло від жаху.Хтось падає з великої висоти, хтось тікає від хижої тварини, інші — губляться або відчувають повну безпорадність. Такі сцени знайомі більшості, але чому ми їх бачимо і що вони можуть означати? Про це пише Healthline. Які кошмари найпоширеніші Дослідження 2018 року, опубліковане в Journal of Clinical Sleep Medicine, проаналізувало понад 1 200 учасників і виділило найпоширеніші теми нічних жахіть: 19% — смерть або травми близьких; 18% — відчуття невдачі чи безпорадності; 18% — фізична агресія; 15% — аварії; 14% — переслідування; 11% — проблеми зі здоров’ям або страх смерті. Цікаво, що існують статеві відмінності: жінки частіше бачать кошмари про фізичну агресію або проблеми зі здоров’ям, тоді як чоловіки — про безпорадність та аварії. Інше опитування від Amerisleep серед 2 000 респондентів показало подібні результати: найбільш часті кошмари — падіння і переслідування. Також понад половина учасників зазначила, що часто бачить сни про смерть, відчуття загубленості або пастку. У жінок частіше виникають кошмари про втрату близьких або зустріч із померлими родичами чи друзями. Читати на тему До чого сниться війна: реакція підсвідомості під час реальної загрози Читай, як трактують вибухи, початок чи завершення війни уві сні, і що означають такі образи під час реальних подій – у матеріалі Кошмари як сигнал для здоров’я Попри численні теорії сновидінь — від психодинамічної, яка вважає, що сни відображають підсвідомі бажання, до нейрокогнітивної, що пояснює сни як побічний продукт роботи мозку — жодна з них не вказує на те, що кошмари пророкують небезпеку. Проте дослідження підтверджують, що часті кошмари можуть сигналізувати про проблеми з фізичним або психічним здоров’ям. Наприклад, до 70% людей з ПТСР, тяжкою депресією та іншими психічними розладами регулярно стикаються з хронічними нічними жахіттями. Існує навіть окремий діагноз — розлад кошмарів. Не тільки психічні захворювання впливають на частоту страшних снів. Дослідження вказують, що негативні емоції, тривога, порушення сну, мігрень, астма та деякі ліки також можуть провокувати нічні жахіття. Фото: Pexels Сни та кошмари відображають наші інтереси, турботи, особистість і навіть уяву. У дітей зміст снів розвивається разом із когнітивним розвитком, а у дорослих значний вплив мають настрій та психічне здоров’я. Людина майже не має свідомого контролю над тим, що їй сниться — мозок створює сни автоматично. Коли варто хвилюватися Для більшості людей кошмари — це нормальне явище, яке не потребує втручання. Однак якщо ти стикаєшся з частими або хронічними нічними жахіттями, особливо на тлі психічних або фізичних проблем, варто звернутися до лікаря. Спеціаліст допоможе оцінити стан здоров’я та за необхідності запропонує методи лікування або корекції сну. А ти знав що, короткий запланований сон на 20-30 хвилин вдень допомагає покращити пам’ять, увагу й настрій, особливо якщо поєднати його з чашкою кави перед дрімотою. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Здоров'я, Люди Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter