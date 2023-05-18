Почему спортсмены пьют протеин, может, и мне нужно? Польза пищевой добавки и как выбрать качественную

Протеин, или белок, является одним из основных классов биологических макромолекул, состоящих из аминокислот.
Протеин выполняет много функций в нашем организме, например, отвечает за структурную поддержку, катализ химических реакций, передачу сигналов, транспорт веществ, регуляцию генетической информации — и это еще не все.
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Протеины можно получать из пищи. Но их доза будет очень маленькой. Они содержатся в таких продуктах: мясо, рыба, яйца, молоко, растительные продукты. Если ты введешь их в ежедневный рацион и дополнишь спортивными протеинами, мышечная масса будет наращиваться.
Много спортсменов пьют протеины по следующим причинам:
Нужно знать, что протеин используют как составляющую общего плана питания и тренировок, который назначает тренер или диетолог. Протеин должен подкрепляться тренировкой для мышц и тела. Тогда результат будет эффективным.
Чтобы выбрать качественный и подходящий протеин, нужно определиться с твоим запросом.
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