Почему спортсмены пьют протеин, может, и мне нужно? Польза пищевой добавки и как выбрать качественную

Протеин, или белок, является одним из основных классов биологических макромолекул, состоящих из аминокислот.

Протеин выполняет много функций в нашем организме, например, отвечает за структурную поддержку, катализ химических реакций, передачу сигналов, транспорт веществ, регуляцию генетической информации — и это еще не все.

Помочь своему организму ты можешь спортивным протеином. Качественный и полезный протеин на сайте Белок.ua.

Почему спортсмены пьют протеин — в чем его польза

Протеины можно получать из пищи. Но их доза будет очень маленькой. Они содержатся в таких продуктах: мясо, рыба, яйца, молоко, растительные продукты. Если ты введешь их в ежедневный рацион и дополнишь спортивными протеинами, мышечная масса будет наращиваться.

Много спортсменов пьют протеины по следующим причинам:

Регенерация и ремонт мышц. Если ты любишь интенсивные тренировки, обязательно употребляй протеин. Он поможет укреплять мышцы. Заметное увеличение мышечной массы. Протеин и спортивные тренировки действуют быстро и эффективно. Источник энергии. Протеин — энергия во время интенсивных тренировок. Подходит для сбалансированной диеты. Поддержание необходимого количества протеина в организме. Быстрый и удобный способ употребления. Это может быть коктейль с разными вкусами, батончик и другие варианты. Также есть протеины с различными дополнительными свойствами, которые употребляют незадолго до сна, во время тренировок, для веганов и т. д.

Нужно знать, что протеин используют как составляющую общего плана питания и тренировок, который назначает тренер или диетолог. Протеин должен подкрепляться тренировкой для мышц и тела. Тогда результат будет эффективным.

Как выбрать протеин

Чтобы выбрать качественный и подходящий протеин, нужно определиться с твоим запросом.

Если ты хочешь быстро восстанавливаться после тренировок — подойдет сывороточный.

подойдет сывороточный. Для получения мясного белка можно употреблять в пищу мясной протеин. Он дорогой, но эффективный, обладает высокой биологической ценностью.

Для большой и качественной дозы протеина можно выбрать яичный. Ведь именно в яйцах содержится самое большое количество питательных веществ. Он довольно легко усваивается.

Если ты хочешь употреблять протеин до сна, чтобы подпитывать мышцы, отдай предпочтение казеиновому протеину. Его изготовляют из молочных продуктов.

Для широкого состава аминокислот выбирай молочный протеин. Он усваивается очень быстро.

Если ты веган(-ка), можно выбрать соевый, рисовый, гороховый или другие виды протеина. Они менее насыщены, поэтому хуже усваиваются и содержат меньшую дозу полезных веществ.

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