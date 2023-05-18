Чому спортсмени п’ють протеїн, може, і мені треба? Користь харчової добавки та як обрати якісну

Протеїн, або білок, є одним з основних класів біологічних макромолекул, що складаються з амінокислот. Протеїн виконує багато функцій у нашому організмі, наприклад, забезпечує структурну підтримку, каталіз хімічних реакцій, передачу сигналів, транспорт речовин, регуляцію генетичної інформації — і це ще не все.

Допомогти своєму організму ти можеш спортивним протеїном. Якісним та корисним є протеїн на сайті Белок.ua.

Чому спортсмени п’ють протеїн — у чому його користь

Протеїни можна отримувати з харчування. Але їх доза буде дуже малою. Вони містяться в таких продуктах: м’ясо, риба, яйця, молоко, рослинні продукти. Якщо ти введеш їх у щоденний раціон та доповниш спортивними протеїнами, м’язова маса буде нарощуватися.

Багато спортсменів п’ють протеїни з таких причин:

Регенерація та ремонт м’язів. Якщо ти любиш інтенсивні тренування, обов’язково вживай протеїн. Він допоможе зміцнювати м’язи. Помітне збільшення м’язової маси. Протеїн та спортивні тренування діють швидко та ефективно. Джерело енергії. Протеїн — енергія під час інтенсивних тренувань. Підходить для збалансованої дієти. Підтримка потрібної кількості протеїну в організмі. Швидкий і зручний спосіб споживання. Це може бути коктейль з різними смаками, батончик тощо. Також є протеїни з різними додатковими властивостями, які вживають незадовго до сну, під час тренувань, для веганів тощо.

Потрібно знати, що протеїн вживають як частину загального плану харчування та тренувань, який складає тренер або дієтолог. Протеїн має закріплюватися тренуванням для м’язів та тіла. Тоді результат буде ефективним.

Як вибрати протеїн

Щоб вибрати якісний та відповідний протеїн, слід визначитися з запитом.

Якщо ти хочеш швидко відновлюватися після тренувань, підійде сироватковий.

Для отримання м’ясного білка можна споживати м’ясний протеїн. Він дорогий, але ефективний, має високу біологічну цінність.

Для великої та якісної дози протеїну можна вибрати яєчний протеїн. Адже саме в яйцях міститься найбільша кількість поживних речовин. Такий протеїн доволі легко засвоюється.

Якщо ти хочеш вживати протеїн до сну, щоб підживлювати м’язи, віддай перевагу казеїновому протеїну. Його виготовляють з молочних продуктів.

Для широкого складу амінокислот вибирай молочний протеїн. Він засвоюється дуже швидко.

Якщо ти веган(-ка), можна вибрати соєвий, рисовий, гороховий чи інші види протеїну. Вони менш насичені, тому гірше засвоюються та мають меншу дозу корисних речовин.

Раніше ми розповідали, як жінкам набрати м’язову масу.

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