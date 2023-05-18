Чому спортсмени п’ють протеїн, може, і мені треба? Користь харчової добавки та як обрати якісну

Протеїн, або білок, є одним з основних класів біологічних макромолекул, що складаються з амінокислот. Протеїн виконує багато функцій у нашому організмі, наприклад, забезпечує структурну підтримку, каталіз хімічних реакцій, передачу сигналів, транспорт речовин, регуляцію генетичної інформації — і це ще не все.
Допомогти своєму організму ти можеш спортивним протеїном. Якісним та корисним є протеїн на сайті Белок.ua.
Протеїни можна отримувати з харчування. Але їх доза буде дуже малою. Вони містяться в таких продуктах: м’ясо, риба, яйця, молоко, рослинні продукти. Якщо ти введеш їх у щоденний раціон та доповниш спортивними протеїнами, м’язова маса буде нарощуватися.
Багато спортсменів п’ють протеїни з таких причин:
Потрібно знати, що протеїн вживають як частину загального плану харчування та тренувань, який складає тренер або дієтолог. Протеїн має закріплюватися тренуванням для м’язів та тіла. Тоді результат буде ефективним.
Щоб вибрати якісний та відповідний протеїн, слід визначитися з запитом.
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