Щоб досягти максимальної ефективності: коли й що їсти перед тренуванням

Щоб тренування було ефективним та не виснажило до втрати свідомості, треба запастися енергією. Відмінний помічник у цьому, звісно ж, їжа.

Однак їсти все підряд перед тренуванням не найкраща ідея, адже це може дати протилежний ефект. Крім важкості ти можеш відчувати здуття, а замість енергії отримаєш втому й сонливість.

Про те, за скільки часу до тренування треба їсти та що саме, щоб почуватися енергійно та легко, розповіла фітнес-тренерка та спеціалістка з правильного харчування Марина Боржемська.

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За скільки до тренування можна їсти

— Прийом їжі перед заняттям спортом є обов’язковим, — наголосила Марина Боржемська. Однак слід звернути увагу, що харчуватися потрібно не менш ніж за 1,5–2 години до тренування.

Такий проміжок між їжею та заняттям потрібен для того, щоб їжа встигла засвоїтися, а під час інтенсивного тренування тебе не турбувало відчуття важкості.

Що саме треба їсти перед тренуванням?

Отож коли їсти — ми визначилися, лишилося відкритим запитання, що їсти. Рекомендаціями поділилася спеціалістка з правильного харчування.

У виборі їжі Марина Боржемська радить звертати увагу на час тренування: ранковий, обідній чи вечірній.

Ранкове тренування: що їсти?

Так, якщо ти вирішив(-ла) займатися спортом зранку, це не привід пропускати сніданок. Хай він буде легким, але буде, наполягає експертка.

Приготуй вівсянку з горіхами, фруктами, сухофруктами чи тост з цільнозернового хліба, наприклад, з авокадо, яйцем пашот, червоною рибою. Також можеш приготувати легкий омлет тощо.

Вранці можна тренуватися на голодний шлунок лише за умови, що не відчуваєш жодного дискомфорту.

Обіднє та вечірнє тренування: що їсти?

Перед обіднім або вечірнім тренуванням потрібно як слід поїсти. Найкраще змістити час прийому їжі — за три години. Страва має містити інгредієнти, збагачені вуглеводами, білками, правильними жирами.

Це може бути:

м’ясо індички або куряче філе з салатом, заправленим оливковою олією;

рис або гречка з м’ясом чи запеченою рибою;

тушковані овочі.

А ось чого варто уникнути перед тренуванням, то це: алкоголю, дуже жирних продуктів, значної кількості кофеїну, газованих напоїв, випічки, цукру, продуктів із надмірною кількістю клітковини.

Не встиг(-ла) поїсти: що робити?

Якщо ж ти не встиг(-ла) повноцінно поїсти перед спортом, то Марина Боржемська має пораду й на цей випадок.

Постарайся хоча б за півгодини до цього вжити грецький йогурт з фруктами або ягодами, з’їсти фрукт, протеїновий батончик чи інший перекус, збагачений вуглеводами.

Також не забувай пити воду: як під час тренування, так і впродовж усього дня, щоб підтримувати оптимальний водний баланс організму, — додає експертка.

Якщо ти постійно зіштовхуєшся з проблемою, що не встигаєш поїсти, можеш скористатися лайфхаком планування харчування. Що це таке, як воно працює і як почати, ми розповіли у матеріалі.

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