Чтобы достичь максимальной эффективности: когда и что есть перед тренировкой

Чтобы тренировка была эффективной и не истощила до потери сознания, надо запастись энергией. Отличный помощник в этом, конечно же, еда.

Однако есть все подряд перед тренировкой не лучшая идея, ведь это может привести к противоположному эффекту. Помимо тяжести ты можешь чувствовать вздутие, а вместо энергии получишь усталость и сонливость.

О том, за сколько времени до тренировки надо есть и что именно, чтобы чувствовать себя энергично и легко, рассказала фитнес-тренер и специалист по правильному питанию Марина Боржемская.

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За сколько до тренировки можно есть

— Прием пищи перед занятием спортом является обязательным, — отметила Марина Боржемская. Однако следует обратить внимание, что питаться нужно не менее чем за 1,5–2 часа до тренировки.

Такой промежуток между едой и занятием нужен для того, чтобы пища успела усвоиться, а во время интенсивной тренировки тебя не беспокоило чувство тяжести.

Что именно надо есть перед тренировкой?

Когда есть — мы определились, остался открытым вопрос, что есть. Рекомендациями поделилась специалистка по правильному питанию.

В выборе пищи Марина Боржемская советует обращать внимание на время тренировки: утреннее, обеденное или вечернее.

Утренняя тренировка: что есть?

Так, если ты решил(-а) заниматься спортом утром, это не повод пропускать завтрак. Пусть он будет легким, но будет, настаивает эксперт.

Приготовь овсянку с орехами, фруктами, сухофруктами или тост из цельнозернового хлеба, например, с авокадо, яйцом пашот, красной рыбой. Также можешь приготовить легкий омлет и т. п.

Утром можно тренироваться на голодный желудок только при условии, что не чувствуешь никакого дискомфорта.

Обеденная и вечерняя тренировка: что есть?

Перед обеденной или вечерней тренировкой нужно как следует поесть. Лучше всего сместить время приема пищи — за три часа. Блюдо должно содержать ингредиенты, обогащенные углеводами, белками, правильными жирами.

Это может быть:

мясо индейки или куриное филе с салатом, заправленным оливковым маслом;

рис или гречка с мясом или запеченной рыбой;

тушеные овощи.

А вот чего стоит избегать перед тренировкой, так это: алкоголя, очень жирных продуктов, значительного количества кофеина, газированных напитков, выпечки, сахара, продуктов с чрезмерным количеством клетчатки.

Не успел(-ла) поесть: что делать?

Если же ты не успел(-а) полноценно поесть перед спортом, то Марина Боржемская имеет совет и на этот случай.

Постарайся хотя бы за полчаса до этого съесть греческий йогурт с фруктами или ягодами, фрукт, протеиновый батончик или другой перекус, обогащенный углеводами.

Также не забывай пить воду: как во время тренировки, так и в течение всего дня, чтобы поддерживать оптимальный водный баланс организма, — добавляет эксперт.

Если ты постоянно сталкиваешься с проблемой, что не успеваешь поесть, можешь воспользоваться лайфхаком планирования питания. Что это такое, как оно работает и как начать, мы рассказали в материале.

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