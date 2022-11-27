Не бійся вуглеводів та жирів: як худеньким дівчатам набрати м’язову масу

Вуглеводи та жири часто демонізують у суспільстві. Однак для того, щоб набрати м’язову масу, їх однозначно варто вживати. Так білок засвоюватиметься краще.
Крім того, необхідно додати до здорового харчування силові комплекси тренувань. І ось тоді поступово, не одразу, але гарантовано прийде бажаний результат.
Про це розповідає член Міжнародної федерації функціонального тренінгу, аспірантка кафедри олімпійського та професійного спорту, спортивних ігор та туризму ХНПУ ім. Г.С. Сковороди Ірина Гармаш. Вона поділилась з виданням ELLE порадами, як худеньким дівчатам набрати м’язову масу.
Набір м’язової маси для жінок безпосередньо залежить від кількості білка в раціоні. Без протеїну не вдасться наростити м’язову масу, хоч скільки не тренуйся у спортзалі.
Експертка дає приблизне меню на щодень:
Білків має бути приблизно 20-25% в щоденному раціоні. Для їхнього засвоєння потрібні також вуглеводи та жири. При цьому вуглеводи мають займати 50-60% від добової кількості калорій, а жири — 20-30%.
Багато жиру містять:
Багаті на вуглеводи:
Однак пам’ятай, що збільшувати калораж свого меню потрібно поступово, а не одразу.
Окрім правильного харчування, для нарощення м’язової маси потрібно додати фізичне навантаження. Найкраще займатись силовими тренуваннями три – чотири рази на тиждень.
Чудово працюють базові вправи, які потрібно робити з великою вагою, але меншою кількістю повторень. Обов’язково перед початком заняття варто розім’ятись та розігріти м’язи.
Для жінок добре підходять такі вправи:
Щоб почуватись комфортно, варто подбати про зручний одяг під час тренування. Читай, як обрати спортивний костюм.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найважливіше!