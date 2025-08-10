Путешествие души или просто гормоны: что нас будит в 4 утра

Каждую ночь ровно в 4 утра. Без будильника. Без причин, лежащих на поверхности. Эта ситуация знакома тысячам людей. И несмотря на все усилия — от магниевых добавок до повязок на глаза — сон не возвращается.

Это не выдумка: исследование 2021 года под названием Разные лица бессонницы показало, что более 40% людей регулярно сталкиваются с ранними пробуждениями и не могут снова уснуть.

Так почему же мы просыпаемся именно в это время — и что с этим делать? Ответ на этот вопрос дало издание The Independent.

Медицинское объяснение: тело готовится к пробуждению

Специалисты по сну говорят: пробуждение в 4 утра — это естественная фаза биологического ритма. Температура тела начинает расти, уровень кортизола — гормона пробуждения — тоже повышается, а аденозин (вещество, вызывающее сонливость) снижается.

— Мы приближаемся к естественному завершению сна, и если в этот момент что-то нас слегка потревожит, проснуться будет очень просто, — объясняет доктор Гай Медоуз.

Более того, согласно профессору циркадной нейронауки Расселу Фостеру из Оксфорда, наш сон проходит циклами по 70–90 минут, чередуя глубокий не-REM и активный REM-сон. Пробуждение утром часто выпадает именно на фазу REM, когда мозг более активен.

Тело реагирует на внутреннее напряжение

Другая частая причина — эмоциональная нагрузка. Финансовые трудности, подавленная печаль, тревожность, стресс из-за неопределенности — все это активирует симпатическую нервную систему и высвобождает адреналин. Организм действует по принципу бей или беги — и пробуждается.

Тело готовится к дню еще до того, как наступает утро. Это выглядит как предчувствие угрозы — даже если ее нет, — отмечает акупунктурист Росс Барр.

Китайская медицина: органы разговаривают ночью

Согласно традиционной китайской медицине (ТКМ), каждый трехчасовой отрезок ночи связан с активностью определенного органа. Промежуток между 3:00 и 5:00 утра соответствует легким, которые в энергетическом смысле ассоциируются с горем, потерей и процессом отпускания.

— Это подсказка, что тело имеет дело с подавленными эмоциями. Часто — неосознанными, — говорит Барр.

Эзотерика: астральное путешествие или зов души

В 4 утра, по фольклору, продолжается время ведьм — период, когда граница между мирами жесткой реальности и тонких энергий стирается. Согласно духовным практикам, это может быть сигнал от души или даже попытка духовных наставников привлечь ваше внимание.

— Пробуждение в это время — не случайность. Это момент глубокой интуиции. Вы можете быть готовы к важному сообщению от своего Высшего Я, — говорит Раджмата Сангита Деви, основательница ретрита Кативада Раадж Махал.

В восточной философии этот период известен как Брахма Мухурта — лучшее время для медитации, самоанализа и тишины.

Чакры, энергия и блоки внутри

Некоторые специалисты считают, что причиной раннего пробуждения могут быть энергетические блоки в теле.

В частности, третий глаз, связанный с регулированием сна и интуицией, или горловая чакра, которая активна как раз около 4 утра.

Если у человека есть невысказанные эмоции или слова, тело может заставить обратить внимание на это именно таким образом.

Что делать: практические советы

Если ты просыпаеться каждую ночь в 4 утра, стоит изменить подход к этому явлению. В первую очередь — не паникуй и не смотри на часы: это лишь закрепляет привычку. Избегай телефона — свет экрана активизирует мозг и не дает вернуться в фазу сна.

Вместо этого попробуй мягкие дыхательные практики или медитацию — даже пять минут помогают снизить уровень тревожности.

Перед сном или с утра веди дневник мыслей: если причина в эмоциях, такая практика поможет их проработать. Также пересмотри свой режим: ранний отход ко сну иногда помогает выровнять фазу пробуждения.

И если ночные пробуждения сопровождаются физической болью или устойчивой тревогой — не откладывай консультацию с врачом.

Мистика или биология — все равно это не приговор

Пробуждение в 4 утра — необязательно что-то сверхъестественное. Это может быть твоя нервная система, гормоны или просто закрепившаяся привычка. Но если тебе близка эзотерика или духовные практики — это тоже может быть возможностью остановиться и услышать себя.

Потому что иногда именно ночью мы наконец-то слышим свой собственный голос.

Ранее мы рассказывали, как уснуть, когда в голове слишком много мыслей.

