Официально, чтение в темноте здесь ни при чем: почему ты плохо видишь в сумраке

Большинство из нас бабушки пугали в детстве тем, насколько вредно чтение в темноте или под слабым освещением.

Действительно, заботиться о здоровье глаз стоит смолоду, однако ухудшение зрения и его адаптация к темноте никак не связаны с чтением при свечах или фонарике. Этот миф опроверг кандидат медицинских наук, офтальмохирург Владимир Головкин.

Специалист рассказал, как влияют на наше зрение частые переходы от темноты к свету, от чего на самом деле зависит ухудшение зрения во мраке и какая простая гигиена зрения поможет избежать негативных последствий.

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Владимир Головкин рассказал, что на сегодня нет научно обоснованных данных, что чтение при плохом освещении может вызвать органические изменения в глазу.

Чтение при недостаточном освещении ведет, прежде всего, к дискомфорту. Будет просто неудобно работать, ты не прочтешь что-нибудь мелкое или не рассмотришь важные детали и т.д.

Однако если тебе комфортно читать при свете свечи или фонарика, при этом ты держишь книгу на безопасном расстоянии, почему бы и нет, – добавил офтальмолог.

На самом деле механизм адаптации зрения в сумерках нарушает ряд болезней. То есть не чтение в темном городе причина ухудшения зрения, а уже имеющиеся заболевания отнимают у глаз возможность хорошо адаптироваться в темноте. К ним относятся:

глаукома;

заболевание сетчатки;

возрастные макулярные дегенерации;

врожденная абиотрофия сетчатки.

Люди, у которых есть эти заболевания, чувствуют себя очень некомфортно. Они становятся совершенно беспомощными в сумерках и банально не могут закапать капли, потому что ничего не видят.

Гигиена для глаз

Специалист отмечает, что у каждого показатель комфорта чтения свой: кому-то хватит света от свечи, а кому-то понадобится лед-лампа на аккумуляторах.

Однако для одной категории людей есть четкие рекомендации, которых следует придерживаться, чтобы не усугубить ситуацию. Это своеобразная гигиена хорошего зрения, которая рекомендована для близоруких и людей с глазными заболеваниями.

Читать следует при правильном расстоянии, хорошем освещении и избегать резких переходов от света к темноте и наоборот.

Так ты сможешь уберечь глаза от лишнего перенапряжения и сохранить зрение.

В отличие от чтения в полумраке, работа за компьютером, или длительное пребывание за ним, действительно может повлиять на ухудшение зрения. Мы рассказали, как сохранить зрение, если целый день проводишь за монитором.

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