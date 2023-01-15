Офіційно, читання в темряві тут ні до чого: чому ти погано бачиш у сутінках

Більшість із нас бабусі в дитинстві лякали тим, наскільки шкідливе читання в темряві або під слабким освітленням.

Справді, піклуватися про здоров’я очей варто змолоду, однак погіршення зору та його адаптація до темряви ніяк не пов’язана з читанням при свічках чи ліхтарику. Цей міф спростував кандидат медичних наук, офтальмохірург Володимир Головкін.

Спеціаліст розповів, як впливають на наш зір часті переходи від темряви до світла, від чого насправді залежить погіршення зору в сутінках та яка проста гігієна зору допоможе уникнути негативних наслідків.

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Володимир Головкін розповів, що на сьогодні немає науково обґрунтованих даних, що читання при поганому освітленні може викликати органічні зміни в оці.

Читання при недостатньому освітленні веде, насамперед, до дискомфорту. Буде просто незручно працювати, ти не прочитаєш щось дрібне або не розглянеш важливі деталі тощо.

Однак якщо тобі комфортно читати при світлі свічки або ліхтарика, при цьому ти тримаєш книгу на безпечній відстані, то чому б і ні, – додав офтальмолог.

Насправді механізм адаптації зору в сутінках порушує низка хвороб. Тобто не читання в темному місті причина погіршення зору, а вже наявні захворювання забирають в ока можливість добре адаптуватися в темряві. До них належить:

глаукома;

захворювання сітківки;

вікові макулярні дегенерації;

вроджена абіотрофія сітківки.

Люди, у яких є ці захворювання, відчувають себе дуже некомфортно. Вони стають абсолютно безпорадними в сутінках і банально не можуть закапати краплі, бо нічого не бачать.

Гігієна для очей

Фахівець зазначає, що у кожного показник комфорту для читання свій: комусь вистачить світла від свічки, а комусь знадобиться лед-лампа на акумуляторах.

Однак для однієї категорії людей є чіткі рекомендації, яких слід дотримуватися, щоб не погіршити ситуацію. Це своєрідна гігієна хорошого зору, яка рекомендована для короткозорих та людей із захворюваннями очей.

Читати слід при правильній відстані, хорошому освітленні й уникати різких переходів від світла до темряви та навпаки.

Так ти зможеш вберегти свої очі від зайвого перенапруження та зберегти зір.

На відмінну від читання у напівтемряві, робота за комп’ютером, або тривале перебування за ним, і справді може вплинути на погіршення зору. Ми розповіли, як зберегти зір, якщо цілий день проводиш за монітором.

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