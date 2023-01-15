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Офіційно, читання в темряві тут ні до чого: чому ти погано бачиш у сутінках

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 15 Січня 2023, 18:00
чому погіршується зір
Фото: Pexels

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