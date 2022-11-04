Почему волосы быстро жирнеют и что с этим делать

Осенью многие люди жалуются, что кроме того, что волосы выпадают, они еще и довольно быстро жирнеют. Эксперты считают, что для устранения проблемы одного только правильного ухода не достаточно.

Почему волосы быстро жирнеют, что на это влияют и как с этим бороться, читай в материале.

Почему волосы быстро жирнеют: основные причины

Трихолог Марина Болотюк считает, что жирными волосы становятся в результате повышенной активности работы сальных желез, которые находятся в коже.

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Именно они выделяют слишком много себума (жирового секрета), постоянно влияющего на корни.

Для того чтобы решить проблему, сначала нужно выяснить, почему твои волосы жирнеют так быстро.

Почему быстро жирнеют волосы

Стресс. В сегодняшнем ритме жизни мало кому удается сохранить внутреннее спокойствие и избежать стрессовых ситуаций. Стресс не проходит для организма бесследно. Он приводит к скачку кортизола, то есть гормона стресса. Кортизол активирует себоциты (клетки, производящие кожное сало), и кожа головы становится жирной. То же самое происходит и с волосами.

Чем быстрее ты справишься с тревогой, тем быстрее уровень кортизола придет в норму и сальные железы вернутся в привычный режим функционирования.

Гормональные дисфункции. Почему волосы быстро жирнеют? Потому что нарушение адрогенов провоцирует чрезмерную жирность. Также прием средств, воздействующих на гормональный фон, может отразиться на состоянии кожи головы.

Неправильное питание. Частое употребление жирной, жареной пищи и сладостей способствует ухудшению состояния волос. Поэтому, чтобы предупредить чрезмерное образование кожного жира, стоит обратить внимание на питание, ограничить потребление сахаров, особенно простых, увеличив количество овощей, зелени, цельнозерновых продуктов.

Неправильный уход. Запомни, что для каждого типа волос есть свои средства ухода. Если ты идешь в магазин покупать шампунь, который видел(-а) в рекламе, и не обращаешь внимания на то, для чего он предназначен, существует большая вероятность того, что он не подойдет или будет неэффективным.

Также следует обращать внимание на состав средств, чтобы не нанести дополнительный вред волосам.

Трихолог-дерматолог Марианна Петришин тоже ответила на вопрос о том, почему волосы быстро жирнеют.

Если ты каждое утро начинаешь с мытья головы, а к вечеру она грязная, нужно определить причину.

Часто нашими советчицами в этом вопросе становятся подруги, которые советуют потерпеть, не мыть их так часто, чтобы голова привыкла. Однако это не так, — подчеркнула эксперт.

По словам Марианны, на самом деле, никакое “потерпеть, чтобы привыкла” не работает.

Сальные железы кожи головы будут выделять то количество кожного сала, которое и выделяли, несмотря на период отказа от мытья головы.

А долгий период “привыкания” может повлечь за собой совокупные проблемы, такие как зуд, перхоть, выпадение и другие.

Почему волосы быстро жирнеют и как за ними ухаживать

Мой голову по необходимости. Нужно каждый день — мой. Однако используй тот шампунь, который подходит для ежедневного мытья головы и не будет нарушать рН кожи.

Если все же хочется мыть реже, то сейчас существуют косметические средства, помогающие продлить свежесть твоей прически (разнообразные сухие шампуни и т.д).

Ни в коем случае не следует заниматься самодиагностикой и самолечением. Если ты хочешь определить причину, почему голова быстро жирнеет, и найти решение, обратись к врачу.

Редко волосы тоже не мой. Это может стать причиной дополнительных проблем с кожей головы и волосами. Ведь кожное сало — это благоприятная среда для развития болезнетворных бактерий.

А если ты мечтаешь о длинных и красивых локонах, читай действенные способы, как отрастить длинные волосы.

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