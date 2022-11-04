Почему волосы быстро жирнеют и что с этим делать

Осенью многие люди жалуются, что кроме того, что волосы выпадают, они еще и довольно быстро жирнеют. Эксперты считают, что для устранения проблемы одного только правильного ухода не достаточно.
Почему волосы быстро жирнеют, что на это влияют и как с этим бороться, читай в материале.
Трихолог Марина Болотюк считает, что жирными волосы становятся в результате повышенной активности работы сальных желез, которые находятся в коже.
Именно они выделяют слишком много себума (жирового секрета), постоянно влияющего на корни.
Именно они выделяют слишком много себума (жирового секрета), постоянно влияющего на корни.
Для того чтобы решить проблему, сначала нужно выяснить, почему твои волосы жирнеют так быстро.
Трихолог-дерматолог Марианна Петришин тоже ответила на вопрос о том, почему волосы быстро жирнеют.
Если ты каждое утро начинаешь с мытья головы, а к вечеру она грязная, нужно определить причину.
Часто нашими советчицами в этом вопросе становятся подруги, которые советуют потерпеть, не мыть их так часто, чтобы голова привыкла. Однако это не так, — подчеркнула эксперт.
Часто нашими советчицами в этом вопросе становятся подруги, которые советуют потерпеть, не мыть их так часто, чтобы голова привыкла. Однако это не так, — подчеркнула эксперт.
По словам Марианны, на самом деле, никакое “потерпеть, чтобы привыкла” не работает.
Сальные железы кожи головы будут выделять то количество кожного сала, которое и выделяли, несмотря на период отказа от мытья головы.
Сальные железы кожи головы будут выделять то количество кожного сала, которое и выделяли, несмотря на период отказа от мытья головы.
А долгий период “привыкания” может повлечь за собой совокупные проблемы, такие как зуд, перхоть, выпадение и другие.
А если ты мечтаешь о длинных и красивых локонах, читай действенные способы, как отрастить длинные волосы.
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