Чому волосся швидко жирніє та що з цим робити

Восени багато людей скаржаться, що крім того, що волосся випадає, воно ще й доволі швидко жирніє. Експерти вважають, що для усунення проблеми самого лише правильного догляду не вистачить.

Чому волосся швидко жирніє, що на це впливає і як з цим боротися, читай у матеріалі.

Чому волосся швидко жирніє: основні причини

Трихолог Марина Болотюк вважає, що жирним волосся стає через підвищену активність роботи сальних залоз, розташованих у шкірі.

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Саме вони виділяють надмірно багато себуму (жирового секрету), який постійно впливає на коріння.

Для того щоб розв’язати проблему, спочатку потрібно з’ясувати, чому твоє волосся жирніє так швидко.

Чому швидко жирніє волосся

Стрес. У сьогоднішньому ритмі життя мало кому вдається зберегти внутрішній спокій та уникнути стресових ситуацій. Стрес не минає для організму безслідно. Він призводить до стрибка кортизолу, тобто гормону стресу. Кортизол активує себоцити (клітини, що виробляють шкірне сало), і шкіра голови стає жирною. Те саме відбувається і з волоссям.

Чим швидше ти впораєшся з тривогою, тим швидше рівень кортизолу нормалізується і сальні залози повернуться у звичний режим функціонування.

Гормональні дисфункції. Чому волосся швидко жирніє? Тому що порушення адрогенів провокує надмірну жирність. Також прийом засобів, що впливають на гормональний фон, може позначитися на стані шкіри голови.

Неправильне харчування. Часте вживання жирної, смаженої їжі та солодощів сприяє погіршенню стану волосся. Тому, щоб запобігти надмірному утворенню шкірного жиру, варто звернути увагу на харчування, обмежити споживання цукрів, особливо простих. Натомість їж більше овочів, зелені, цільнозернових продуктів.

Неправильний догляд. Запам’ятай, що для кожного типу волосся існують свої засоби догляду. Якщо ти йдеш в магазин купувати шампунь, який бачив(-ла) в рекламі, і не звертаєш увагу на те, для чого він призначений, то існує велика ймовірність, що він не підійде чи буде неефективним.

Також варто звертати увагу на склад засобів, щоб не завдати додаткової шкоди волоссю.

Трихолог-дерматолог Маріанна Петришин теж відповіла на питання про те, чому волосся швидко жирніє.

Якщо ти кожен свій ранок починаєш із миття голови, а на вечір вона брудна, потрібно насамперед визначити причину.

Часто нашими порадницями у цьому питанні є подруги, які радять потерпіти, не мити волосся так часто, щоб голова звикла. Однак це не так, — наголосила експертка.

За словами Маріанни, насправді ніяке “потерпіти, щоб звикла” не працює.

Сальні залози шкіри голови виділятимуть стільки шкірного сала, скільки й виділяли, незважаючи на період відмови від миття голови.

А довгий період “звикання” може спричинити сукупні проблеми, такі як свербіж, лупа, випадіння та інші.

Чому волосся швидко жирніє і як за ним доглядати

Мий голову за потреби. Потрібно щодня — мий. Проте використовуй той шампунь, який підходить для щоденного миття голови і не порушуватиме РН шкіри.

Якщо все ж таки хочеться мити рідше, то зараз є косметичні засоби, які допомагають продовжити свіжість твоєї зачіски (різноманітні сухі шампуні тощо).

У жодному разі не варто займатися самодіагностикою та самолікуванням. Якщо хочеш визначити причину, чому голова швидко жирніє, і знайти рішення, варто звернутися до лікаря.

Рідко волосся теж не мий. Це може стати причиною додаткових проблем зі шкірою голови та волоссям. Адже шкірне сало — сприятливе середовище для розвитку хвороботворних бактерій.

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