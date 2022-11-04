Чому волосся швидко жирніє та що з цим робити

Восени багато людей скаржаться, що крім того, що волосся випадає, воно ще й доволі швидко жирніє. Експерти вважають, що для усунення проблеми самого лише правильного догляду не вистачить.
Чому волосся швидко жирніє, що на це впливає і як з цим боротися, читай у матеріалі.
Трихолог Марина Болотюк вважає, що жирним волосся стає через підвищену активність роботи сальних залоз, розташованих у шкірі.
Саме вони виділяють надмірно багато себуму (жирового секрету), який постійно впливає на коріння.
Саме вони виділяють надмірно багато себуму (жирового секрету), який постійно впливає на коріння.
Для того щоб розв’язати проблему, спочатку потрібно з’ясувати, чому твоє волосся жирніє так швидко.
Трихолог-дерматолог Маріанна Петришин теж відповіла на питання про те, чому волосся швидко жирніє.
Якщо ти кожен свій ранок починаєш із миття голови, а на вечір вона брудна, потрібно насамперед визначити причину.
Часто нашими порадницями у цьому питанні є подруги, які радять потерпіти, не мити волосся так часто, щоб голова звикла. Однак це не так, — наголосила експертка.
Часто нашими порадницями у цьому питанні є подруги, які радять потерпіти, не мити волосся так часто, щоб голова звикла. Однак це не так, — наголосила експертка.
За словами Маріанни, насправді ніяке “потерпіти, щоб звикла” не працює.
Сальні залози шкіри голови виділятимуть стільки шкірного сала, скільки й виділяли, незважаючи на період відмови від миття голови.
Сальні залози шкіри голови виділятимуть стільки шкірного сала, скільки й виділяли, незважаючи на період відмови від миття голови.
А довгий період “звикання” може спричинити сукупні проблеми, такі як свербіж, лупа, випадіння та інші.
А якщо ти мрієш про довгі та красиві локони, читай дієві способи, як відростити довге волосся.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!