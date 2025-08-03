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Вернется ли вес после отмены лекарства — эндокринологи удивили

Виктория Мельник, журналист сайта 03 августа 2025, 17:00
почему возвращается вес после похудения
Фото Unsplash

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