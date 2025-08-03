Вернется ли вес после отмены лекарства — эндокринологи удивили

Фото Unsplash Быстрое похудение манит немало людей. На это влияет давление социальных сетей, комплексы, комментарии других людей и сравнения, а также многие другие личные причины. В погоне за стройностью ты можешь соблазниться быстрыми и легкими результатами. Однако помогут ли подобные препараты и обещания на самом деле? Рассказываем дальше, могут ли потерянные килограммы снова вернуться после таких диет — дальше в материале. Можно ли похудеть на лекарствах Ты точно знаешь все о вреде резкого похудения для организма, но китайские эндокринологи решили узнать, вернется ли вес к тебе после использования специальных препаратов. Китайские врачи отобрали 11 исследований, в которых оценивали, как изменялась масса тела людей во время лечения известными препаратами против ожирения и после их отмены. Об этом сообщило издание BMC Medicine. Рexels Участие в исследованиях приняли более полутора тысяч человек, которые пили лекарства против ожирения, а также 893 участника контрольных групп.Благодаря этому, врачи смогли выявить закономерность — вес снижается до тех пор, пока человек принимает лекарства, и эффект сохраняется еще около четырех недель. А потом тенденция идет на убыль, примерно на восьмой неделе вес возвращается и средний показатель — 1,5 кг. Затем масса тела продолжает увеличиваться на 2,5 кг в течение следующих пяти месяцев. И, наконец, стабилизируется. Читать по теме “Подруга советует уколы для похудения. Какие риски могут быть?“ Инъекции для снижения веса работают во благо или вред организму? Почему вес возвращается после похудения По словам медиков, на возврат веса влияет тип препарата, который принимал человек. Но главное — это образ жизни человека после того, как он завершил курс лекарства. Кроме того, исследование показало, что в группе, где потеря веса была больше во время лечения, чем в контрольной группе, и где за образом жизни после отмены следили более тщательно, вес увеличивался заметнее. У пациентов с разными характеристиками наблюдалось разное восстановление веса. Но для более подробного изучения факторов необходимы исследования с более длительным периодом наблюдения. Кроме лекарственных средств многие прибегают к разным народным методам. В частности, также используют яблочный уксус для похудения. Безопасно ли это, рассказывали раньше. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Здоровье, Медицина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter