Вернется ли вес после отмены лекарства — эндокринологи удивили

Быстрое похудение манит немало людей. На это влияет давление социальных сетей, комплексы, комментарии других людей и сравнения, а также многие другие личные причины.

В погоне за стройностью ты можешь соблазниться быстрыми и легкими результатами. Однако помогут ли подобные препараты и обещания на самом деле?

Рассказываем дальше, могут ли потерянные килограммы снова вернуться после таких диет — дальше в материале.

Можно ли похудеть на лекарствах

Ты точно знаешь все о вреде резкого похудения для организма, но китайские эндокринологи решили узнать, вернется ли вес к тебе после использования специальных препаратов.

Китайские врачи отобрали 11 исследований, в которых оценивали, как изменялась масса тела людей во время лечения известными препаратами против ожирения и после их отмены. Об этом сообщило издание BMC Medicine.

Участие в исследованиях приняли более полутора тысяч человек, которые пили лекарства против ожирения, а также 893 участника контрольных групп.

Благодаря этому, врачи смогли выявить закономерность — вес снижается до тех пор, пока человек принимает лекарства, и эффект сохраняется еще около четырех недель.

А потом тенденция идет на убыль, примерно на восьмой неделе вес возвращается и средний показатель — 1,5 кг.

Затем масса тела продолжает увеличиваться на 2,5 кг в течение следующих пяти месяцев. И, наконец, стабилизируется.

Почему вес возвращается после похудения

По словам медиков, на возврат веса влияет тип препарата, который принимал человек. Но главное — это образ жизни человека после того, как он завершил курс лекарства.

Кроме того, исследование показало, что в группе, где потеря веса была больше во время лечения, чем в контрольной группе, и где за образом жизни после отмены следили более тщательно, вес увеличивался заметнее.

У пациентов с разными характеристиками наблюдалось разное восстановление веса. Но для более подробного изучения факторов необходимы исследования с более длительным периодом наблюдения.

Кроме лекарственных средств многие прибегают к разным народным методам. В частности, также используют яблочный уксус для похудения. Безопасно ли это, рассказывали раньше.

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