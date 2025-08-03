Чи повернеться вага після відміни ліків — ендокринологи здивували

Швидке схуднення манить чималу кількість людей. На це впливає тиск соціальних мереж, комплекси, коментарі інших людей та порівняння, а ще багато інших особистих причин.

В гонитві за стрункістю ти можеш спокуситися на швидкі та легкі результати. Однак чи допоможуть подібні препарати та обіцянки тобі насправді?

Розповідаємо далі, чи можуть втрачені кілограми знову повернутися після таких “дієт” — далі у матеріалі.

Чи можна схуднути на ліках

Ти точно знаєш все про шкоду різкого схуднення для організму, але китайські ендокринологи вирішили дізнатися, чи повернеться вага до тебе після використання спеціальних препаратів.

Китайські лікарі відібрали 11 досліджень, в яких оцінювали, як змінювалася маса тіла людей під час лікування відомими препаратами проти ожиріння і після їхньої відміни. Про це повідомило видання BMC Medicine.

Участь у дослідженнях взяли понад півтори тисячі осіб, які пили ліки проти ожиріння, а також 893 учасники контрольних груп.

Завдяки цьому, лікарі змогли виявити закономірність — вага знижується доки людина приймає ліки й ефект зберігається ще десь чотири тижні.

А потім тенденція іде на спад, приблизно на восьмому тижні вага повертається і середній показник — 1,5 кг.

Згодом маса тіла продовжує збільшуватися на 2,5 кг протягом наступних пʼяти місяців. І, зрештою, стабілізується.

Чому вага повертається після схуднення

За словами медиків, на повернення ваги впливає тип препарату, який приймала людина. Але головне — це спосіб життя людини після того, як вона завершила курс ліків.

Крім того, дослідження показало, що в групі, де втрата ваги була більшою під час лікування, ніж у контрольній групі, і де за способом життя після відміни стежили ретельніше, вага збільшувалася помітніше.

У пацієнтів з різними характеристиками спостерігалося різне відновлення ваги. Але для більш детального вивчення факторів необхідні дослідження з більш тривалим періодом спостереження.

Окрім лікарських засобів чимало людей вдаються до різних народних методів. Зокрема, також використовують яблучний оцет для схуднення. Чи безпечно це, розповідали раніше.

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