От тебя зависит больше, чем думаешь! Полезные привычки, которые продлевают годы жизни — сознательная подборка

Вокруг нас куча стрессовых ситуаций, нервов и факторов, которые точно не продлевают жизнь. Но многим из нас во время войны пришло осознание настоящей ценности жизни и желание как можно на дольше ее продлить.
Читай в нашем материале о полезных привычках, которые продевают годы жизни.
Канал SIM поделился простыми советами, которые помогают наладить состояние здоровья, а как следствие — продлить годы жизни. На самом деле наш образ жизни влияет на все — ее качество, длину и другие факторы.
Люди, имеющие вредные привычки, или те, кто откладывает заботу о себе и здоровье “где-то до 50 лет”, рискуют жить не на полную. Ведь к тому моменту самочувствие ухудшается, привычки закрепляются, а желание что-то делать может вообще рассеяться.
Но исследования указывают на то, что средний возраст идеален для резких поворотов в жизни. То есть, если ты долго откладывал(-а) здоровое питание, спорт, борьбу с вредными привычками — самое время менять жизнь к лучшему.
Люди, которые до 40 лет выработали восемь полезных привычек здорового образа жизни, будут жить на 24 года дольше, чем люди, у которых нет таких привычек, — пишут в исследовании.
Люди, которые до 40 лет выработали восемь полезных привычек здорового образа жизни, будут жить на 24 года дольше, чем люди, у которых нет таких привычек, — пишут в исследовании.
Фото: Pexels
Итак, держи восемь привычек, которые продлят твою жизнь:
Факторами, которые негативно влияют на продолжительность жизни, являются недостаточное количество спорта, употребление опиоидов и курение. Все они сокращают жизнь и увеличивают риск смерти на 30-45%.
20-30% повышения риска смерти приходится на чрезмерное потребление алкоголя, ограниченные диеты и недостаточную гигиену сна. Если у тебя нет положительных социальных отношений, это тоже влияет на долголетие, как оказалось, на 5% увеличивает риск смерти.
8% преждевременных смертей ученые связывают с депрессиями и тревогой. Нездоровый образ жизни влияет на развитие 90% случаев сахарного диабета, 80% ишемической болезни сердца и 70% смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
Неутешительная ситуация породила новое направление медицины — образа жизни. Она сосредотачивается на предотвращении хронических болезней и учит здоровому образу жизни.
Раньше мы рассказывали о популярных диетах, которые лучше забыть.
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