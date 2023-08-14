От тебя зависит больше, чем думаешь! Полезные привычки, которые продлевают годы жизни — сознательная подборка

Вокруг нас куча стрессовых ситуаций, нервов и факторов, которые точно не продлевают жизнь. Но многим из нас во время войны пришло осознание настоящей ценности жизни и желание как можно на дольше ее продлить.

Читай в нашем материале о полезных привычках, которые продевают годы жизни.

Полезные привычки, которые продлевают годы жизни — подборка

Канал SIM поделился простыми советами, которые помогают наладить состояние здоровья, а как следствие — продлить годы жизни. На самом деле наш образ жизни влияет на все — ее качество, длину и другие факторы.

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Люди, имеющие вредные привычки, или те, кто откладывает заботу о себе и здоровье “где-то до 50 лет”, рискуют жить не на полную. Ведь к тому моменту самочувствие ухудшается, привычки закрепляются, а желание что-то делать может вообще рассеяться.

Но исследования указывают на то, что средний возраст идеален для резких поворотов в жизни. То есть, если ты долго откладывал(-а) здоровое питание, спорт, борьбу с вредными привычками — самое время менять жизнь к лучшему.

Люди, которые до 40 лет выработали восемь полезных привычек здорового образа жизни, будут жить на 24 года дольше, чем люди, у которых нет таких привычек, — пишут в исследовании.

Итак, держи восемь привычек, которые продлят твою жизнь:

Заниматься спортом. Отказаться от курения. Эффективно управлять стрессом. Соблюдать здоровое питание. Не употреблять чрезмерно алкоголь. Обеспечить гигиену сна. Поддерживать позитивные социальные отношения. Избегать опиоидной зависимости.

Факторами, которые негативно влияют на продолжительность жизни, являются недостаточное количество спорта, употребление опиоидов и курение. Все они сокращают жизнь и увеличивают риск смерти на 30-45%.

20-30% повышения риска смерти приходится на чрезмерное потребление алкоголя, ограниченные диеты и недостаточную гигиену сна. Если у тебя нет положительных социальных отношений, это тоже влияет на долголетие, как оказалось, на 5% увеличивает риск смерти.

8% преждевременных смертей ученые связывают с депрессиями и тревогой. Нездоровый образ жизни влияет на развитие 90% случаев сахарного диабета, 80% ишемической болезни сердца и 70% смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Неутешительная ситуация породила новое направление медицины — образа жизни. Она сосредотачивается на предотвращении хронических болезней и учит здоровому образу жизни.

Раньше мы рассказывали о популярных диетах, которые лучше забыть.

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