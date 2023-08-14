Від тебе залежить більше, ніж думаєш! Корисні звички, що додають років життя — свідома добірка

Навколо нас купа стресових ситуацій, нервів та чинників, що точно не продовжують життя. Але багатьом з нас під час війни прийшло усвідомлення справжньої цінності життя та бажання якомога надовше його продовжити. Читай у нашому матеріалі про корисні звички, що додають років життя.

Корисні звички, що додають років життя — добірка

Канал SIM поділився простими порадами, що допомагають налагодити стан здоров’я, а як наслідок — продовжити роки життя. Насправді наш спосіб життя впливає на все — його якість, довголіття та інші чинники.

Люди, які мають шкідливі звички, або відкладають турботу про себе і здоров’я “десь до 50 років”, ризикують жити не на повну. Адже до того моменту самопочуття погіршується, звички закріплюються, а бажання щось робити може узагалі розвіятися.

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Але дослідження вказують на те, що середній вік — ідеальний для різких поворотів у житті. Тобто, якщо ти довго вікладав(-ла) здорове харчування, спорт, боротьбу зі шкідливими звичками — саме час змінювати життя на краще.

Люди, які до 40 років виробили вісім корисних звичок здорового способу життя, житимуть на 24 роки довше, аніж люди, які не мають таких звичок, — пишуть у дослідженні.

Отож, тримай вісім звичок, що продовжать твоє життя:

Займатися спортом. Відмовитися від паління. Ефективно керувати стресом. Дотримуватися здорового харчування. Не вживати понадміру алкоголь. Забезпечити гігієну сну. Підтримувати позитивні соціальні стосунки. Уникати опіоїдної залежності.

Чинниками, що негативно впливають на тривалість життя, є недостатня кількість спорту, вживання опіоїдів і куріння. Усі вони вкорочують життя та підвищують ризик смерті на 30-45%.

20-30% підвищення ризику смерті припадає на надмірне споживання алкоголю, обмежені дієти та недостатню гігієну сну. Якщо в тебе немає позитивних соціальних стосунків — це теж впливає на довголіття, як виявилося, на 5% збільшує ризик смерті.

8% передчасних смертей науковці пов’язують із депресіями та тривогою. Нездоровий спосіб життя впливає на розвиток 90% випадків цукрового діабету, 80% ішемічної хвороби серця та 70% смертності від серцево-судинних захворювань.

Невтішна ситуація породила новий напрям медицини — способу життя. Вона зосереджується на запобіганні хронічним хворобам та вчить здорового способа життя.

Раніше ми розповідали про популярні дієти, які краще забути.

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