Від тебе залежить більше, ніж думаєш! Корисні звички, що додають років життя — свідома добірка

Навколо нас купа стресових ситуацій, нервів та чинників, що точно не продовжують життя. Але багатьом з нас під час війни прийшло усвідомлення справжньої цінності життя та бажання якомога надовше його продовжити. Читай у нашому матеріалі про корисні звички, що додають років життя.
Канал SIM поділився простими порадами, що допомагають налагодити стан здоров’я, а як наслідок — продовжити роки життя. Насправді наш спосіб життя впливає на все — його якість, довголіття та інші чинники.
Люди, які мають шкідливі звички, або відкладають турботу про себе і здоров’я “десь до 50 років”, ризикують жити не на повну. Адже до того моменту самопочуття погіршується, звички закріплюються, а бажання щось робити може узагалі розвіятися.
Але дослідження вказують на те, що середній вік — ідеальний для різких поворотів у житті. Тобто, якщо ти довго вікладав(-ла) здорове харчування, спорт, боротьбу зі шкідливими звичками — саме час змінювати життя на краще.
Люди, які до 40 років виробили вісім корисних звичок здорового способу життя, житимуть на 24 роки довше, аніж люди, які не мають таких звичок, — пишуть у дослідженні.
Люди, які до 40 років виробили вісім корисних звичок здорового способу життя, житимуть на 24 роки довше, аніж люди, які не мають таких звичок, — пишуть у дослідженні.
Фото: Pexels
Отож, тримай вісім звичок, що продовжать твоє життя:
Чинниками, що негативно впливають на тривалість життя, є недостатня кількість спорту, вживання опіоїдів і куріння. Усі вони вкорочують життя та підвищують ризик смерті на 30-45%.
20-30% підвищення ризику смерті припадає на надмірне споживання алкоголю, обмежені дієти та недостатню гігієну сну. Якщо в тебе немає позитивних соціальних стосунків — це теж впливає на довголіття, як виявилося, на 5% збільшує ризик смерті.
8% передчасних смертей науковці пов’язують із депресіями та тривогою. Нездоровий спосіб життя впливає на розвиток 90% випадків цукрового діабету, 80% ішемічної хвороби серця та 70% смертності від серцево-судинних захворювань.
Невтішна ситуація породила новий напрям медицини — способу життя. Вона зосереджується на запобіганні хронічним хворобам та вчить здорового способа життя.
Раніше ми розповідали про популярні дієти, які краще забути.
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