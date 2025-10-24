Кератин для выпрямления волос может повышать риск рака — исследование

Среди любителей ухода за волосами в Британии на этой неделе произошел настоящий переполох. Причиной стали результаты американского исследования, которое поставило под сомнение безопасность некоторых популярных процедур по выпрямлению волос.

Ученые из Университета Эмори (штат Джорджия, США) выяснили, что химические релаксанты, используемые в кератиновых и бразильских процедурах, могут значительно повышать риск развития опасных заболеваний.

Согласно выводам исследователей, женщины, которые регулярно пользовались подобными средствами, имели на 166% выше риск рака поджелудочной железы, на 71% — рака щитовидной железы и на 62% — неходжкинской лимфомы.

Особенно опасно, подчеркивают специалисты, если такие продукты применяются чаще, чем четыре раза в год.

Проблема заключается в формальдегиде — консерванте, который содержится в большинстве составов для выпрямления.

Под воздействием тепла он может выделяться в воздух в виде пара. Этот процесс называют дегазацией. При регулярном вдыхании такие пары могут вызывать раздражение глаз, дыхательных путей и даже стать причиной онкологических заболеваний.

Однако, по словам экспертов, не только сильные средства для выпрямления могут представлять опасность.

Некоторые другие продукты по уходу за волосами — от красок до восстанавливающих масок — также способны вызывать аллергические реакции, ожоги кожи головы или даже необходимость пересадки кожи в тяжёлых случаях.

Специалисты советуют внимательно читать состав средств перед использованием, избегать процедур с резким запахом и всегда проветривать помещение во время выпрямления или окрашивания волос.

