Кератин для випрямлення волосся може підвищити ризик раку — дослідження

Серед поціновувачів догляду за волоссям у Британії цього тижня зчинився справжній переполох. Причиною стали результати американського дослідження, яке поставило під сумнів безпечність деяких популярних процедур для випрямлення волосся.
Про це пише Daily Mail.
Науковці з Університету Еморі (штат Джорджія, США) виявили, що хімічні релаксатори, які використовуються у кератинових і бразильських процедурах, можуть суттєво підвищувати ризик розвитку небезпечних хвороб.
Згідно з висновками дослідників, жінки, які регулярно користувалися подібними засобами, мали на 166% вищий ризик раку підшлункової залози, на 71% — раку щитоподібної залози, та на 62% — неходжкінської лімфоми.
Особливо небезпечно, наголошують фахівці, якщо такі продукти використовуються частіше ніж чотири рази на рік.
Проблема полягає у формальдегідові — консерванті, який міститься у більшості складів для випрямлення.
Під дією тепла він може виділятися у повітря у вигляді пари. Цей процес називають дегазацією. При регулярному вдиханні такі випари можуть викликати подразнення очей, дихальних шляхів і навіть стати причиною онкологічних захворювань.
Проте, за словами експертів, не лише потужні засоби для випрямлення можуть становити небезпеку. Деякі інші продукти для догляду за волоссям — від фарб до відновлювальних масок — теж здатні викликати алергічні реакції, опіки шкіри голови або навіть потребу в пересадці шкіри у важких випадках.
Фахівці радять уважно читати склад засобів перед використанням, уникати процедур із різким запахом та завжди провітрювати приміщення під час випрямлення чи фарбування волосся.
