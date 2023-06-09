Продукты Herbalife — фавориты премии Выбор года 2022

Продукты компании Herbalife, более 40 лет работающей в области здорового образа жизни, заняли первенство на международном фестивале-премии Выбор года. Престижную награду компания получила сразу в трех номинациях.

Так, десятый год подряд Herbalife занимает первое место в номинациях Лучшая программа для коррекции и снижения веса и Лучшие диетические добавки.

В этом году компания также получила наивысшее признание в номинации Лучший протеиновый коктейль.

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В номинации Лучшая программа по коррекции и снижению веса победила неизменная тройка продуктов:

Растительный напиток Алоэ*, который поддерживает полезную микрофлору кишечника и стимулирует естественную работу пищеварительной системы. Протеиновый коктейль Формула 1* — сбалансированная пища в стакане, которой можно заменить полноценный прием пищи, снабдив организм необходимым набором питательных веществ. Протеиновая смесь Формула 3*, в порции которой содержится пять грамм высококачественного белка для поддержания мышечной массы и обеспечения более длительного ощущения сытости.

В номинации Лучшие диетические добавки победили Формула 2. Комплекс витаминов и минералов для мужчин*, Формула 2. Комплекс витаминов и минералов для женщин*, Комплекс аминокислот Найтворкс*, комплекс, способствующий укреплению и защите сердечно-сосудистой системы Бета Харт*, комплекс полиненасыщенных жирных кислот ЭПК и ДГК в вегетарианской капсуле Гербалайфлайн Макс*.

Кроме того, признанный бестселлер среди продуктов компании Протеиновый коктейль Формула 1* в этом году занял первое место в номинации Лучший Протеиновый коктейль. Это полноценная пища, которая обеспечивает ощущение насыщенности в течение нескольких часов, содержит сбалансированную комбинацию необходимых питательных веществ и готовится всего за две минуты!

В составе коктейля — высококачественный соевый белок, пищевые волокна и комплекс из более чем 20 важнейших витаминов и минералов, включая витамины B6, B12, D и C. Компания предлагает восемь невероятных вкусов продукта, которые способны удовлетворить требования самых требовательных гурманов.

Данная победа свидетельствует о высокой оценке продукции компании украинскими потребителями. И в этом заслуга всех сотрудников, экспертов по питанию и научных работников, а также Дистрибьюторов Herbalife, которые помогают клиентам приобщиться к сбалансированному питанию и здоровому образу жизни. В течение 40 лет цель компании неизменна — делать доступными качественные продукты сбалансированного питания и изменять жизнь людей к лучшему.

— Получать столь высокую оценку и признание из года в год очень ценно и радостно — уже десять лет подряд потребитель подтверждает экспертизу и качество продуктов Herbalife. А уровень доверия к компании остается высоким в течение многих лет.

Это свидетельствует о том, что мы двигаемся действительно в правильном направлении, предлагаем потребителям только самое лучшее, прислушиваемся к их потребностям и пожеланиям.

— Также хочу сказать, что особенно приятно получать признание в столь тяжелое для нашей страны время. Ведь, несмотря ни на что, мы продолжаем работать для помощи людям в формировании правильных привычек питания, предлагая высококачественные продукты, персональный подход, индивидуальные консультации и поддержку. И, конечно, обещаем, что в 2023 году мы порадуем украинцев невероятными новинками качественными и востребованными продуктами, — говорит Татьяна Серебряник, директор Herbalife Украина.

Международный фестиваль-конкурс Выбор года ежегодно определяет лучшие в масштабах Украины товары и услуги путем всеукраинского исследования потребительских предпочтений и оценки качества товаров.

*Диетическая добавка. Не является лекарственным средством.

О компании

Herbalife — это ведущая компания и сообщество, работающее в области здорового образа жизни. С 1980 года она меняет жизнь людей с помощью качественных продуктов питания и возможностей для ведения бизнеса своими дистрибьюторами.

Компания предлагает потребителям продукты, основанные на научных разработках, более чем в 90 странах через сеть дистрибьюторов-предпринимателей — дистрибьюторов. Они предоставляют индивидуальные тренинги и образуют сообщество поддержки, вдохновляющее своих клиентов принять более здоровый и активный образ жизни, чтобы жить наилучшим образом. Акции Herbalife котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (HLF).

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