Продукти Herbalife — фаворити премії Вибір року 2022

Продукти компанії Herbalife, яка понад 40 років працює в галузі здорового способу життя, посіли першість на міжнародному фестивалі-премії Вибір року. Престижну нагороду компанія отримала відразу в трьох номінаціях.

Так, десятий рік поспіль Herbalife посідає першу сходинку у номінаціях Найкраща програма для корекції та зниження ваги та Найкращі дієтичні добавки. Цьогоріч компанія також здобула найвище визнання в номінації Найкращий Протеїновий коктейль.

У номінації Найкраща програма для корекції та зниження ваги перемогла незмінна трійка продуктів:

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Рослинний напій Алое*, який підтримує корисну мікрофлору кишечника та стимулює природну роботу системи травлення. Протеїновий коктейль Формула 1* — збалансована їжа у склянці, якою можна замінити повноцінний прийом їжі, забезпечивши організм необхідним набором поживних речовин. Протеїнова суміш Формула 3*, у порції якої міститься п’ять грамів високоякісного білка для підтримки м’язової маси та забезпечення більш тривалого відчуття ситості.

У номінації Найкращі дієтичні добавки перемогли Формула 2. Комплекс вітамінів та мінералів для чоловіків*, Формула 2. Комплекс вітамінів та мінералів для жінок*, Комплекс амінокислот Найтворкс*, комплекс, який сприяє зміцненню та захисту серцево-судинної системи Бета Харт*, комплекс поліненасичених жирних кислот ЕПК та ДГК у вегетаріанській капсулі Гербалайфлайн Макс*.

Окрім того, визнаний бестселер серед продуктів компанії Протеїновий коктейль Формула 1* цьогоріч посів першу сходинку у номінації Найкращий Протеїновий коктейль. Це — повноцінна їжа, яка забезпечує відчуття насиченості протягом декількох годин, містить збалансовану комбінацію необхідних поживних речовин та готується всього за дві хвилини!

В складі коктейлю — високоякісний соєвий білок, харчові волокна та комплекс із більш ніж 20 найважливіших вітамінів та мінералів, включаючи вітаміни B6, B12, D та C. Компанія пропонує вісім неймовірних смаків продукту, що здатні задовольнити вимоги найвибагливіших гурманів.

Дана перемога засвідчує високу оцінку продукції компанії українськими споживачами. І в цьому заслуга всіх співробітників, експертів з харчування та науковців, а також Дистриб’юторів Herbalife, які допомагають клієнтам долучитись до збалансованого харчування та здорового способу життя. Протягом 40 років мета компанії незмінна — робити доступними якісні продукти збалансованого харчування та змінювати життя людей на краще.

— Отримувати таку високу оцінку й визнання з року в рік для нас дуже цінно та радісно — вже десять років поспіль споживач підтверджує експертизу та якість продуктів Herbalife. А рівень довіри до компанії залишається високим протягом багатьох років.

Це свідчить про те, що ми рухаємося справді в правильному напрямку, пропонуємо споживачам лише найкраще на найякісніше, дослухаймося до їх потреб і побажань.

— Також хочу сказати, що особливо приємно отримувати визнання в настільки важкий для нашої країни час. Адже, не дивлячись ні на що, ми продовжуємо працювати задля допомоги людям у формуванні правильних звичок харчування, пропонуючи високоякісні продукти, персональний підхід, індивідуальні консультації та підтримку. І, звісно, обіцяємо, що у 2023 році ми порадуємо українців неймовірними новинками — якісними та потрібними продуктами, — говорить Тетяна Серебряник, директор Herbalife Україна.

Міжнародний фестиваль-конкурс Вибір року щорічно визначає найкращі в масштабах України товари та послуги шляхом всеукраїнського дослідження споживчих уподобань та оцінки якості товарів.

*Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.

Про компанію

Herbalife — це провідна компанія та спільнота, яка працює в галузі здорового способу життя. З 1980 року вона змінює життя людей за допомогою якісних продуктів харчування, а також можливостей для ведення бізнесу своїми дистриб’юторами.

Компанія пропонує споживачам продукти, які базуються на наукових розробках, у понад 90 країнах через мережу дистриб’юторів-підприємців — дистриб’юторів. Вони надають індивідуальні тренінги та утворюють спільноту підтримки, яка надихає своїх клієнтів прийняти більш здоровий та активний спосіб життя, щоб жити найкращим чином. Акції Herbalife котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі (HLF).

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