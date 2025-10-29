В Европе растет угроза птичьего гриппа: вводят ограничения для птицы

В Европе снова заговорили о птичьем гриппе — заболевание распространяется настолько быстро, что уже вызвало серьезную обеспокоенность у ветеринарных служб и птицеводческой отрасли.

Специалисты предупреждают, что если ситуация будет развиваться так и дальше, континент может снова столкнуться с массовым убоем птицы, дефицитом и ростом цен на продукты. Об этом пишет Reuters.

Крупнейшие вспышки — в странах-лидерах по производству птицы

С начала августа и до середины октября в 10 странах ЕС и Великобритании зафиксировали как минимум 56 вспышек высокопатогенного птичьего гриппа.

Больше всего случаев — в Польше, которая является одним из ключевых производителей мяса птицы в Евросоюзе, а также в Испании и Германии. Это впервые за последние десять лет, когда вирус так рано распространился на такое количество государств одновременно.

Болезнь, которую чаще всего переносят дикие мигрирующие птицы, уже заставила власти нескольких стран ввести ограничения. В Бельгии птицу приказали содержать исключительно в помещениях. Франция, где также зафиксированы новые случаи, ввела ограничения на отлов птиц.

Специалисты уверяют, что угроза для людей остается минимальной, ведь заражения чаще всего связаны с прямым контактом с больными животными.

Однако вирус все чаще обнаруживают у млекопитающих — и это вызывает опасения среди эпидемиологов, которые не исключают рисков возможных мутаций.

Франция делает ставку на вакцинацию

Франция уже третий год подряд проводит массовую вакцинацию сельскохозяйственных уток от птичьего гриппа. Считается, что именно эта мера помогла смягчить последствия прошлого сезона, когда отрасль пережила самый тяжелый кризис за всю историю ЕС.

