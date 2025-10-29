Стиль жизни Здоровье и красота

В Европе растет угроза птичьего гриппа: вводят ограничения для птицы

Юлия Хоменко, редактор сайта 29 октября 2025, 19:00 2 мин.
Птичий грипп распространяется среди птиц в Европе
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь