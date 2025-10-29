У Європі зростає загроза пташиного грипу: вводять обмеження для птиці

У Європі знову заговорили про пташиний грип — захворювання поширюється настільки швидко, що вже викликало серйозне занепокоєння у ветеринарних служб і птахівничої галузі.

Фахівці попереджають, що якщо ситуація розвиватиметься так і надалі, континент може знову зіткнутися з масовим забоєм птиці, дефіцитом та зростанням цін на продукти. Про це пише Reuters.

Найбільші спалахи — у країнах-лідерах виробництва птиці

З початку серпня і до середини жовтня у 10 країнах ЄС та Великій Британії зафіксували щонайменше 56 спалахів високопатогенного пташиного грипу.

Найбільше випадків — у Польщі, яка є одним із ключових виробників м’яса птиці в Євросоюзі, а також в Іспанії та Німеччині. Це вперше за останні десять років, коли вірус так рано поширився на стільки держав одночасно.

Хвороба, яку найчастіше переносять дикі мігруючі птахи, уже змусила владу декількох країн ввести обмеження. У Бельгії птицю наказали утримувати лише у приміщеннях. Франція, де також зафіксовано нові випадки, запровадила обмеження на вилов пернатих.

Ризики для людей — поки низькі. Фахівці запевняють, що загроза для людей залишається мінімальною, адже зараження найчастіше пов’язані з прямим контактом з хворими тваринами.

Утім, вірус дедалі частіше виявляють у ссавців — і це викликає побоювання серед епідеміологів, які не виключають ризиків нових мутацій.

Франція робить ставку на вакцинацію

Франція вже третій рік поспіль проводить масову вакцинацію сільськогосподарських качок від пташиного грипу. Вважається, що саме цей захід допоміг пом’якшити наслідки минулорічного сезону, коли галузь пережила найгіршу кризу за всю історію ЄС.

