Стиль життя Здоров'я та краса

У Європі зростає загроза пташиного грипу: вводять обмеження для птиці

Юлія Хоменко, редакторка сайту 29 Жовтня 2025, 19:00 2 хв.
Пташиний грип поширюється серед птахів у Європі
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь