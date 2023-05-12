Больше никакого раздражения! Пять известных средств против перхоти, которые по-настоящему действуют

По мнению многих медиков, перхоть не обязательно является причиной для беспокойства, она может смущать и иногда вызывать дополнительный дискомфорт, связанный с воспалением на коже.

Если вы впервые столкнулись с шелушением кожи головы, то лучшим решением будет смена средства для мытья волос. Производители шампуней против перхоти добавляют в формулы противогрибковые компоненты, в частности сульфат селена, пиритион цинка.

Использовать такой шампунь можно довольно часто, следуя инструкции или рекомендациям производителя. Если у вас перхоть легкой или умеренной степени, лечение ее с помощью специальных шампуней часто помогает избавиться от раздражения, чешуек, зуда.

Готовы добавить шампунь против перхоти в свою процедуру ухода за волосами? Тогда предлагаем пять известных средств, которые помогут в эффективной борьбе против перхоти.

Сульсена. Шампунь-пилинг

Аптечное средство украинского производителя отличается высокой результативностью. Оно обеспечивает глубокое очищение, удаляет ороговевшие клетки, регулирует выделение себума.

Продукт подходит для всех типов волос. Почему Сульсена является эффективной против перхоти? Конечно, секрет кроется в активных компонентах формулы.

Благодаря дисульфиду селена и полиэтиленовым гранулам средство обеспечивает направленное действие на дрожжевой грибок, который вызывает появление перхоти, оно обладает свойствами пилинга с эффектом микромассажа, удаляет жирную перхоть, стимулирует процессы восстановления.

Для более быстрого результата рекомендуется применять в комплексе с шампунем пасту Сульсена.

Head & Shoulders Classic Clean

Многие после того, как попробуют шампунь против перхоти Head & Shoulders, больше не экспериментируют с другими средствами.

Это и неудивительно, ведь формула очищающего продукта бренда сочетает компоненты с антисептическими, успокаивающими и увлажняющими свойствами, а также не содержит фосфатов и парабенов.

Шампунь К05 Tea Tree Oil System Dandruff And Dry Sclap

Как правило, с проблемой чрезмерного шелушения кожи головы чаще сталкиваются люди с жирным типом, однако существует проблема сухой перхоти, которая требует отдельной системы ухода.

Очищающее средство итальянского бренда Kaaral как раз предназначено исключительно для сухой кожи головы.

Профессиональный шампунь создан на основе антибактериальных и успокаивающих компонентов растительного происхождения: масла чайного дерева, экстракта дикого льна. Также продукт содержит Piroctone Olamine, который является эффективным против грибковой микрофлоры.

Для усиления действия шампуня стоит дополнить его профессиональной сывороткой против перхоти этого же бренда, которая восстанавливает pH-баланс кожи головы, укрепляет структуру волос.

Biotrade Sebomax Control Anti-Dandruff Shampoo

Это аптечный шампунь для всех типов волос, он не содержит сульфатов, однако отлично смывает загрязнения и при этом контролирует образование себума.

В составе продукта есть индолилуксусная кислота и октопирокс, которые действуют против перхоти, позволяют ощутить комфорт и избавиться от зуда. Шампунь устраняет воспалительные процессы и является гипоаллергенным.

Vichy Dercos Anti-Dandruff DS Shampoo

Французский бренд дерматокосметики выпускает шампуни против перхоти отдельно для жирного типа и для сухого. И это очень удобно, ведь увеличивает шансы на преодоление проблемы.

Шампунь Vichy Dercos для сухих волос и раздраженной кожи головы содержит дисульфид селена, восстанавливающий микробиом кожи головы и гидролипидный баланс.

Вариант средства для жирных и нормальных волос содержит, кроме дисульфида селена, еще и салициловую кислоту, превосходно отшелушивающую жирную перхоть.

При первом применении очищающего продукта рекомендуется выдержать его две минуты и лишь затем смыть. В дальнейшем используйте как обычный шампунь.

Существует много проблем, с которыми стоит бороться, когда дело касается красоты и здоровья ваших волос, состояния кожи головы.

Но когда такой проблемой является надоедливая перхоть, то надо исследовать этот вопрос и прежде всего определить причины ее возникновения. Если вы сейчас боретесь с чешуйками, делающими ваш внешний вид неаккуратным, вы не одиноки.

И есть много людей, которым удается преодолеть эту проблему, подобрав ухаживающие средства с теми компонентами, которые помогают от нее избавиться.

Если несмотря на ваши усилия перхоть не исчезает, нужно обратиться к трихологу или дерматологу, чтобы специалист помог вам остановить этот патологический процесс.

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