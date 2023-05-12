Більше ніякого подразнення! П’ять відомих засобів проти лупи, які справді діють

На думку багатьох медиків, лупа не обов’язково є причиною для занепокоєння, вона може бентежити й інколи спричиняти додатковий дискомфорт, пов’язаний із запаленням на шкірі.

Якщо ви вперше зіткнулися з лущенням шкіри голови, то найкращим рішенням буде зміна засобу для миття волосся. Виробники шампунів проти лупи додають до формул протигрибкові компоненти, зокрема сульфат селену, піритіон цинку.

Використовувати такий шампунь можна доволі часто, дотримуючись інструкції чи рекомендацій виробника. Якщо у вас лупа легкого або помірного ступеня, лікування її за допомогою спеціальних шампунів часто допомагає позбутися подразнення, лусочок, свербежу.

Готові додати шампунь проти лупи до своєї процедури догляду за волоссям? Тоді пропонуємо п’ять відомих засобів, які допоможуть ефективно боротися проти лупи.

Сульсена. Шампунь-пілінг

Аптечний засіб українського виробника відзначається високою результативністю. Він забезпечує глибоке очищення, видаляє зроговілі клітини, регулює виділення себуму.

Продукт є ефективним для всіх типів волосся. Чому Сульсена є ефективною проти лупи? Звісно, секрет криється в активних компонентах формули.

Завдяки дисульфіду селену й поліетиленовим гранулам засіб забезпечує спрямовану дію на дріжджовий грибок, який спричиняє появу лупи, має властивості пілінгу з ефектом мікромасажу, видаляє масну лупу, стимулює процеси відновлення.

Для швидшого результату рекомендовано застосовувати в комплексі із шампунем пасту Сульсена.

Head & Shoulders Classic Clean

Багато хто після того, як спробує шампунь проти лупи Head & Shoulders, більше не експериментує з іншими засобами.

Це й не дивно, адже формула очищувального продукту бренду поєднує компоненти з антисептичними, заспокійливими та зволожувальними властивостями, а також не містить фосфатів і парабенів.

Шампунь К05 Tea Tree Oil System Dandruff And Dry Sclap

Як правило, з проблемою надмірного лущення шкіри голови частіше стикаються люди з жирним типом, проте існує проблема сухої лупи, яка потребує окремої системи догляду.

Очищувальний засіб італійського бренду Kaaral якраз призначений виключно для сухої шкіри голови. Професійний шампунь створений на основі антибактеріальних і заспокійливих компонентів рослинного походження: олії чайного дерева, екстракту дикого льону.

Також продукт містить Piroctone Olamine, який є ефективним проти грибкової мікрофлори. Для підсилення дії шампуню варто доповнити його професійною сироваткою проти лупи цього самого бренду, яка відновлює pH-баланс шкіри голови, зміцнює структуру волосся.

Biotrade Sebomax Control Anti-Dandruff Shampoo

Це аптечний шампунь для всіх типів волосся, який не містить сульфатів, проте ефективно змиває забруднення й водночас контролює утворення себуму.

У складі продукту є індолілоцтова кислота й октопірокс, які діють проти лупи та дають змогу відчути комфорт і позбутися свербежу. Шампунь усуває запальні процеси та є гіпоалергенним.

Vichy Dercos Anti-Dandruff DS Shampoo

Французький бренд дерматокосметики випускає шампуні проти лупи окремо для жирного типу й для сухого. І це дуже зручно, адже збільшує шанси на подолання проблеми.

Шампунь Vichy Dercos для сухого волосся й подразненої шкіри голови містить дисульфід селену, що відновлює мікробіом шкіри голови й гідроліпідний баланс.

Варіант засобу для жирного й нормального волосся містить, окрім дисульфіду селену, ще й саліцилову кислоту, що чудово відлущує масну лупу.

Під час першого застосування очищувального продукту рекомендовано витримати його дві хвилини й лише потім змити. Надалі використовуйте як звичайний шампунь.

Існує багато проблем, з якими варто боротися, коли справа стосується краси та здоров’я вашого волосся, стану шкіри голови.

Але коли такою проблемою є надокучлива лупа, то треба дослідити це питання й насамперед визначити причини її виникнення. Якщо ви зараз боретеся з лусочками, що роблять ваш зовнішній вигляд неакуратним, ви не самотні.

І є багато людей, яким вдається подолати цю проблему, підібравши доглядальні засоби з тими компонентами, які допомагають її позбутися. Якщо попри ваші зусилля лупа не зникає, потрібно звернутися до трихолога або дерматолога, щоб фахівець допоміг вам зупинити цей патологічний процес.

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