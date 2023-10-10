У меня появился странный нарост на теле! Пяточная шпора: что это такое, симптомы и лечение

Шпоры на пятках являются одной из наиболее распространенных причин боли в области стопы, которая часто приводит к ограничению физической активности и снижению качества жизни человека.

Это хроническое заболевание, возникающее после микротравмы подошвенной связки. Как следствие, появляется аномальный нарост на месте травмы.

Однако для многих людей диагноз пяточная шпора становится неожиданностью, поскольку они могут даже не связывать свои симптомы с этим заболеванием.

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Поэтому чтобы такого не произошло, на платформе доказательной информации о здоровье Бережи себе рассказали о причинах возникновения, симптомах и лечении пяточной шпоры.

Пяточная шпора: симптомы

На самом деле шпоры, или как их еще называют шипы, могут появиться не только на стопе. Такая проблема характерна еще и для рук, пальцев, шеи, позвоночника, коленей. В медицине эти наросты называют остеофитами.

Об образовании шпор могут свидетельствовать следующие симптомы:

резкая боль в области стопы;

ограничение подвижности;

отек;

появление нароста;

другие симптомы, приносящие дискомфорт.

Кто находится в группе риска

Как правило, образованию шпоры на пятках подвержены люди:

возрастом более 60 лет;

с аутоиммунными заболеваниями;

с плоскостопием;

с малоподвижным образом жизни;

с избыточным весом;

часто травмирующие мышцы и суставы;

с нарушением обмена веществ.

Можно ли вылечить шпоры на пятках народными методами

В интернете можно найти немало способов лечения пяточных шпор народными методами. К примеру, один из них — с помощью яблочного уксуса. Но на самом деле, подобная народная медицина может в лучшем случае уменьшить боль, но не вылечить. В худшем случае ты можешь себе навредить.

Поэтому лечись только доказательными способами и если ты чувствуешь неприятные симптомы — не занимайся самолечением, а сразу обращайся за помощью к врачу.

Шпоры на пятках: лечение

Если врач тебе диагностировал шпору на теле — в таком случае он может назначить лечение, включающее прием противовоспалительных нестероидных препаратов и физиотерапию. В сложных случаях возможно хирургическое вмешательство.

А для облегчения неприятных симптомов дома ты можешь придерживаться таких рекомендаций:

для уменьшения боли приложи холодовой компресс;

отдых;

диета и похудение;

удобная обувь и/или специализированные ортопедические стельки.

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