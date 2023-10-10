У меня появился странный нарост на теле! Пяточная шпора: что это такое, симптомы и лечение

Шпоры на пятках являются одной из наиболее распространенных причин боли в области стопы, которая часто приводит к ограничению физической активности и снижению качества жизни человека.
Это хроническое заболевание, возникающее после микротравмы подошвенной связки. Как следствие, появляется аномальный нарост на месте травмы.
Однако для многих людей диагноз пяточная шпора становится неожиданностью, поскольку они могут даже не связывать свои симптомы с этим заболеванием.
Поэтому чтобы такого не произошло, на платформе доказательной информации о здоровье Бережи себе рассказали о причинах возникновения, симптомах и лечении пяточной шпоры.
На самом деле шпоры, или как их еще называют шипы, могут появиться не только на стопе. Такая проблема характерна еще и для рук, пальцев, шеи, позвоночника, коленей. В медицине эти наросты называют остеофитами.
Об образовании шпор могут свидетельствовать следующие симптомы:
Как правило, образованию шпоры на пятках подвержены люди:
В интернете можно найти немало способов лечения пяточных шпор народными методами. К примеру, один из них — с помощью яблочного уксуса. Но на самом деле, подобная народная медицина может в лучшем случае уменьшить боль, но не вылечить. В худшем случае ты можешь себе навредить.
Поэтому лечись только доказательными способами и если ты чувствуешь неприятные симптомы — не занимайся самолечением, а сразу обращайся за помощью к врачу.
Поэтому лечись только доказательными способами и если ты чувствуешь неприятные симптомы — не занимайся самолечением, а сразу обращайся за помощью к врачу.
Если врач тебе диагностировал шпору на теле — в таком случае он может назначить лечение, включающее прием противовоспалительных нестероидных препаратов и физиотерапию. В сложных случаях возможно хирургическое вмешательство.
А для облегчения неприятных симптомов дома ты можешь придерживаться таких рекомендаций:
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