У мене з’явився дивний наріст на тілі! П’яткова шпора: що це таке, симптоми та лікування

Шпори на п’ятах є однією з найбільш поширених причин болю стопи, що часто призводить до обмеження фізичної активності та зниження якості життя людини.

Це хронічне захворювання, що виникає після мікротравми підошовної зв’язки. Як наслідок, з’являється аномальний наріст на місці травми.

Однак для багатьох людей діагноз п’яткова шпора стає несподіванкою, оскільки вони можуть навіть не пов’язувати свої симптоми з цим захворюванням.

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Тож аби такого не сталося, на платформі доказової інформації про здоров’я Бережи себе розповіли про причини виникнення, симптоми та лікування шпори на п’ятах.

П’яткова шпора: симптоми

Насправді шпори, або ж як їх ще називають шипи, можуть з’явитися не лише на стопі. Така проблема характерна ще й руках, пальцям, шиї, хребту, колінам. У медицині ці нарости називають остеофітами.

Про утворення шпор можуть свідчити такі симптоми:

різкий біль в області стопи;

обмеження рухливості;

набряк;

поява наросту;

інші симптоми, що приносять дискомфорт.

Хто перебуває у групі ризику

Як правило, до утворення шпори на п’ятах схильні люди:

віком понад 60 років;

з аутоімунними захворюваннями;

з плоскостопістю;

з малорухливим способом життя;

з надлишковою вагою;

ті, хто часто травмує м’язи та суглобів;

з порушенням обміну речовин.

Чи можна вилікувати шпори на п’ятах народними методами

В інтернеті можна знайти чимало способів лікування п’яткових шпор народними методами. Приміром, один із них — за допомогою яблучного оцту. Та насправді, подібна народна медицина може в кращому випадку зменшити біль, але не вилікувати. В гіршому ж — ти можеш собі нашкодити.

Тож лікуйся лише доказовими способами, і якщо ти відчуваєш неприємні симптоми — не займайся самолікуванням, а одразу звертайся за допомогою до лікаря.

Шпори на п’ятах: лікування

Якщо лікар діагностував у тебе п’яткову шпору — в такому випадку він може назначити лікування, що включає приймання протизапальних нестероїдних препаратів та фізіотерапію. У складних випадках можливе хірургічне втручання.

А для полегшення неприємних симптомів вдома ти можеш дотримуватися таких рекомендацій:

для зменшення болю приклади холодний компрес;

відпочинок;

дієта та схуднення;

зручне взуття та/або спеціалізовані ортопедичні устілки.

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