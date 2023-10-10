У мене з’явився дивний наріст на тілі! П’яткова шпора: що це таке, симптоми та лікування

Шпори на п’ятах є однією з найбільш поширених причин болю стопи, що часто призводить до обмеження фізичної активності та зниження якості життя людини.
Це хронічне захворювання, що виникає після мікротравми підошовної зв’язки. Як наслідок, з’являється аномальний наріст на місці травми.
Однак для багатьох людей діагноз п’яткова шпора стає несподіванкою, оскільки вони можуть навіть не пов’язувати свої симптоми з цим захворюванням.
Тож аби такого не сталося, на платформі доказової інформації про здоров’я Бережи себе розповіли про причини виникнення, симптоми та лікування шпори на п’ятах.
Насправді шпори, або ж як їх ще називають шипи, можуть з’явитися не лише на стопі. Така проблема характерна ще й руках, пальцям, шиї, хребту, колінам. У медицині ці нарости називають остеофітами.
Про утворення шпор можуть свідчити такі симптоми:
Як правило, до утворення шпори на п’ятах схильні люди:
В інтернеті можна знайти чимало способів лікування п’яткових шпор народними методами. Приміром, один із них — за допомогою яблучного оцту. Та насправді, подібна народна медицина може в кращому випадку зменшити біль, але не вилікувати. В гіршому ж — ти можеш собі нашкодити.
Тож лікуйся лише доказовими способами, і якщо ти відчуваєш неприємні симптоми — не займайся самолікуванням, а одразу звертайся за допомогою до лікаря.
Тож лікуйся лише доказовими способами, і якщо ти відчуваєш неприємні симптоми — не займайся самолікуванням, а одразу звертайся за допомогою до лікаря.
Якщо лікар діагностував у тебе п’яткову шпору — в такому випадку він може назначити лікування, що включає приймання протизапальних нестероїдних препаратів та фізіотерапію. У складних випадках можливе хірургічне втручання.
А для полегшення неприємних симптомів вдома ти можеш дотримуватися таких рекомендацій:
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