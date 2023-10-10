Здоров'я та краса

У мене з’явився дивний наріст на тілі! П’яткова шпора: що це таке, симптоми та лікування

Діана Просяник, редакторка сайту 10 Жовтня 2023, 07:00
шпори на п'ятах
Фото: Unsplash

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