Без волшебных таблеток! Ученые рассказали, каким является секрет долголетия — результаты исследований

Переломные моменты в нашей жизни или события, которые происходят вокруг, показывают нам ценность жизни. Если ее хочется прожить счастливой и долгой ради себя, детей или чего-то другого, следует прилагать усилия и вести правильный образ жизни.

Но это не все, ученые Йельского университета поделились результатами исследований секрета долголетия. Читай о нем в материале.

Секрет долголетия достаточно прост: что говорят исследования

10 лет учёные проводили исследование, в котором пытались определить, в чем же секрет долголетия. Его проводили в штате Коннектикут в США, участие приняло 660 человек.

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Удалось выяснить, что положительное отношение к старению влияет на более низкое кровяное давление, снижение рисков развития деменции, в целом более здоровую и продолжительную жизнь.

Кроме этого, люди, которые положительно воспринимают свое старение, принимают больше профилактических мер для здоровья. К примеру, чаще занимаются спортом. Ученые говорят, хотя остановить течение времени и старость невозможно, есть несколько способов, которые помогут изменить свое отношение к этому.

Следует отыскать положительные примеры среди других пожилых людей. Достаточно будет пяти. Для себя нужно определить, что тебе нравится и что вдохновляет в этом человеке. Это может быть любая черта: от любви в 80 до занятий спортом.

Не путай вынужденный оптимизм с настоящим. Воспринимать себя в любом возрасте нужно здоровым способом. Не маскируй проблемы, если они есть, за счастливыми мыслями. Не грусти, если твои таланты стали не такими, как раньше. Скажи себе: Да, я не могу играть в теннис, как в 50, и я могу играть только 10 минут. Но я все еще могу играть!

Страху старения нужно бросить вызов. Прежде всего определи, что именно пугает тебя в этом. Обдумай также, насколько тревожны эти процессы на самом деле. Если у тебя проблемы со здоровьем — это еще не признак старости, ведь и многие молодые имеют сложные или неизлечимые заболевания.

Последним советом ученых является не исключать преимущества. Изучи и то, что ты приобретаешь. Обычно к старшему возрасту растет эмоциональное благополучие, познание, как разрешать конфликты и другой опыт.

Изменить свое мышление насчет старения нужно хотя бы для того, чтобы увидеть себя как человека с большим жизненным опытом и мудростью.

Раньше мы рассказывали, как искусство влияет на продолжительность жизни.

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