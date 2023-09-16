Показатель в 50 кг — не панацея! Есть ли взаимосвязь между весом и продолжительностью жизни

Здоровье человека и долголетие — сложный пазл, в котором генетика, образ жизни и питание взаимодействуют между собой. И еще многие факторы оказывают существенное влияние на наше благополучие.

Но, как уверяют ученые, которые поделились своей научной практикой в журнале о старении The Journals of Gerontology, существует определенная взаимосвязь между тяжестью человека и продолжительностью его жизни.

Нет, это никак не касается веса, который еще не у всех людей в обществе принят как нормальный. Речь идет именно о стабильности в показателях на весах.

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Почему вес и долголетие взаимосвязаны

По данным исследования, женщины старше 60 лет, которые имеют стабильный вес, чаще доживают до 90-100 лет.

Также важно отметить, что именно потеря веса была связана со снижением возможностей стать долгожителем.

Исследователи установили, что вес считался стабильным, если колебался в пределах 5%. То есть, если человек весил 70 килограммов и в ходе проведения исследования терял или набирал три с половиной килограмма, то его вес считался стабильным. Если этот показатель превышал 5%, то ученые считали наоборот.

Но не менее важно для здоровья и питания. Читай, почему чувство голода влияет на наши эмоции.

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