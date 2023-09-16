Здоров'я та краса

Показник у 50 кг — не панацея! Чи є взаємозв’язок між вагою тіла та тривалістю життя

Даніела Долотова, редакторка сайту 16 Вересня 2023, 14:00
взаємозв'язок між вагою та довголіттям
Фото: Unsplash

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