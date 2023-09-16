Показник у 50 кг — не панацея! Чи є взаємозв’язок між вагою тіла та тривалістю життя

Здоров’я людини та довголіття — складний пазл, в якому генетика, спосіб життя та харчування взаємодіють між собою. Та ще чимало факторів мають суттєвий вплив на наше благополуччя.

Та як запевняють вчені, які поділились своєю науковою працею в журналі про старіння The Journals of Gerontology, існує певний взаємозв’язок між вагою людини та тривалістю її життя.

Ні, це аж ніяк не стосується ваги, яка ще не всіма людьми у суспільстві прийнята як нормальна. Йдеться саме про стабільність у показниках на вагах.

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Чому вага та довголіття взаємопов’язані

За даними дослідження, жінки, які старші за 60 років та мають стабільну вагу, частіше доживають до 90-100 років.

Також важливо зазначити, що саме втрата ваги була найчастіше пов’язана зі зменшенням можливості стати довгожителем.

Дослідники зазначили, що вага вважалась стабільною, якщо коливалась у межах 5%. Тобто, якщо людина важила 70 кілограмів та протягом проведення дослідження втрачала чи набирала три з половиною кілограми, то її вага вважалась стабільною. Якщо ж цей показник перевищував 5%, то науковці вважали навпаки.

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