Без чарівних пігулок! Вчені розповіли, яким насправді є секрет довголіття — результати досліджень

Переламні моменти у нашому житті або ті події, які відбуваються навколо, показують нам цінність життя. Якщо його хочеться прожити щасливим та довгим заради себе, дітей чи чогось іншого, варто докладати зусиль та вести правильний спосіб життя.

Але це не все, адже вчені Єльського університету поділилися результатами досліджень про секрет довголіття. Читай про нього в матеріалі.

Секрет довголіття досить простий: що кажуть нові дослідження

10 років учені проводили дослідження, в якому намагалися визначити, у чому ж секрет довголіття. Його проводили в штаті Коннектикут у США, участь взяли 660 осіб.

Зараз також дивляться

Вдалося з’ясувати, що позитивне ставлення до старіння впливає на нижчий кров’яний тиск, зниження ризиків розвитку деменції, загалом більш здорове та тривале життя.

Крім цього, люди, які позитивно сприймають своє старішання, вживають більше профілактичних заходів для здоров’я. Наприклад, частіше займаються спортом. Учені кажуть, хоча зупинити плин часу та старість неможливо, є кілька способів, які допоможуть змінити своє ставлення до цього.

Варто відшукати позитивні приклади серед інших людей літнього віку. Достатньо буде п’яти. Для себе потрібно визначити, що тобі подобається в цій людині, що надихає. Це може бути будь-яка риса: від кохання у 80 до занять спортом.

Не плутай вимушений оптимізм зі справжнім. Сприймати себе у будь-якому віці потрібно здоровим способом. Не маскуй проблеми, якщо вони є, за щасливими думками. Не пригнічуйся, якщо твої вміння стали не такими, як раніше. Скажи собі: Так, я не можу грати в теніс так, як у 50, і я можу грати тільки 10 хвилин. Але я все ще можу грати!

Страху старіння потрібно кинути виклик. Передусім визнач, що саме лякає тебе в цьому. Обдумай також, наскільки тривожними є ці процеси насправді. Якщо ти маєш проблеми зі здоров’ям — це ще не ознака старості, адже і багато молоді мають складні чи невиліковні захворювання.

Останньою порадою науковців є не відкидати переваги. Вивчи і те, чого ти набуваєш. Зазвичай до старшого віку збільшується емоційний добробут, пізнання, як розв’язувати конфлікти та інший досвід.

Змінити своє мислення щодо старіння варто хоча б задля того, аби побачити себе як людину з великим життєвим досвідом та мудрістю.

Раніше ми розповідали, як мистецтво впливає на тривалість життя.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.