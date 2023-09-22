Здоров'я та краса

Без чарівних пігулок! Вчені розповіли, яким насправді є секрет довголіття — результати досліджень

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 22 Вересня 2023, 16:00
Секрет довголіття досить простий: що кажуть нові дослідження
Фото: Unsplash

Більше новин
День осіннього рівнодення 2023: дата та що це за явище
День осіннього рівнодення: що відомо про дату, коли Сонце й Місяць ділять небо як рівні
анемія
Ні, це не просто втома! Що таке анемія та які її симптоми
Як зав'язати краватку: покрокова інструкція
Простіше йти з метеликом, ніж робити вузли? Як легко і швидко зав’язати краватку — лайфхак
позов до суду на OpenAI
Штучний інтелект ставить під загрозу роботу письменників! Що відомо про судовий позов авторів на OpenAI
Дивитись більше

Матеріали по темі

анемія
Ні, це не просто втома! Що таке анемія та які її симптоми
Діти
Як боротися з пітницею у дітей та як її виявити: пояснює лікар
Інвалідність
Під час війни це ще простіше: як оформити інвалідність в Україні
випадіння волосся
Облисіння, лупа та сивина: трихолог розповів про причини найпоширеніших проблем з волоссям

Відео
0:04:38
Черкаси оговтуються від ракетного удару: новини за сьогодні

Оперативно ліквідовують наслідки. Як Черкаси оговтуються від ракетного удару 21 вересня — останні новини
Карта бойових дій в Україні сьогодні 22.09.2023: онлайн
Карта бойових дій 22 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:45
Рятувальники ДСНС в Одесі
Себе героями не вважають, але цифри кажуть самі за себе! Як працюють рятувальники ДСНС в Одесі
0:03:48
Полон
Вони заслуговують на життя! Історія захисника Маріуполя, який вже другий день народження зустрічає у полоні
0:04:01
Павло Жилін
Якби я ліг, то з’їхав би з глузду. Як військовий втратив руку, але не бажання служити
0:05:56
Печуть щодня для людей на лінії вогню: як допомогти благодійній пекарні
Щодня печуть тисячі хлібин і везуть людям на фронт. Як допомогти благодійній пекарні
0:03:30
Засудити Росію як хобі: житель Стамбула фільмує російські злочини
Засудити Росію — хобі. Житель Стамбула фільмує, як російські окупанти коять злочини в окупованих портах
0:02:53
Росіяни вдарили ракетою ГРІМ-Е1 по цивільним на Харківщині
Гібридною ракетою по цивільних. На Харківщині росіяни вбили вісьмох людей — що відомо
Карта бойових дій
Карта бойових дій 20 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:08:31
Відключення світла
Відключення світла можуть бути по 8-10 годин. Які прогнози на зиму зробив голова Інституту енергетичних стратегій
Більше відео
День осіннього рівнодення 2023: дата та що це за явище
Читати далі
День осіннього рівнодення: що відомо про дату, коли Сонце й Місяць ділять небо як рівні

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь