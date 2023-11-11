Восемь часов даже многовато? Исследователи рассказали, сколько нужно спать ночью

Исследователи университета Осло обнаружили, какое количество сна необходимо нашему организму. Нет, это не восемь часов! Этого времени даже многовато. Читай в нашем материале, сколько необходимо спать для здоровья — детали нового исследования.

Сколько необходимо спать для здоровья: рекомендуемая длительность сна

Ученые использовали в исследовании 8153 магнитно-резонансных томографий (МРТ) 3893 здоровых взрослых людей в возрасте от 20 до 89 лет. Они проверили длительность их сна и влияние на здоровье.

Как оказалось, 6,5-часового сна достаточно для предотвращения атрофии коры головного мозга, увеличения рисков развития болезни Альцгеймера, деменции и ухудшения психического здоровья.

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Зато сон, который будет длиннее оптимального, грозит уменьшением толщины коры головного мозга. Поэтому люди, которые спят более девяти часов, рискуют иметь более узкую кору мозга, чем те, кто спит даже пять часов.

Дополнительные исследования сна 28 тыс. участников показали, что сон, короче четырех часов и длиннее десяти, приводит к снижению когнитивных функций.

Самая здоровая кора мозга оказалась у тех людей, кто уделяет ночному сну 6,5-7 часов.

Поэтому исследователи университета Осло говорят, что распространенная рекомендация о восьми часах сна для здоровья преувеличена и требует дальнейших исследований.

— Исследование более 700 тыс. участников показало, что семь часов сна связаны с высокой производительностью при выполнении задачи пространственной навигации, а проспективное исследование более 400 тыс. участников выявило самый низкий риск деменции у тех, кто сообщил о сне в течение семи часов, — говорится в исследовании.

Кроме этого, сон, короче пяти и длиннее восьми часов, повышает риски преждевременной смерти.

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