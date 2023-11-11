Вісім годин навіть забагато? Дослідники розповіли, скільки потрібно спати вночі — деталі

Дослідники університету Осло виявили, яка кількість сну необхідна нашому організму. Ні, це не вісім годин! Цього часу навіть забагато. Читай у нашому матеріалі, скільки необхідно спати для здоров’я — деталі нового дослідження.

Скільки необхідно спати для здоров’я: рекомендована тривалість сну

Науковці залучили до дослідження 8 153 магнітно-резонансних томографій (МРТ) 3 893 здорових дорослих людей віком від 20 до 89 років. Вони перевірили тривалість їхнього сну та вплив на здоров’я.

Як виявилося, 6,5-годинного сну достатньо для запобігання атрофії кори головного мозку, збільшення ризиків розвитку хвороби Альцгеймера, деменції та погіршення психічного здоров’я.

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Натомість сон, що буде довшим за оптимальний, загрожує розвитком зменшення товщини кори головного мозку. Тому люди, які сплять понад дев’ять годин, ризикують мати вужчу кору мозку ніж ті, хто спить навіть п’ять годин.

Додаткові дослідження сну 28 тис. учасників показали, що сон, коротший за 4 години та довший за 10 годин, призводить до зниження когнітивних функцій.

Найздоровішою кора мозку виявилася у тих людей, хто приділяє нічному сну 6,5-7 годин.

Тому дослідники університету Осло кажуть, що поширена рекомендація про вісім годин сну для здоров’я є перебільшеною і потребує подальших досліджень.

— Дослідження понад 700 тис. учасників показало, що сім годин сну пов’язані з найвищою продуктивністю при виконанні завдання просторової навігації, а проспективне дослідження понад 400 тис. учасників виявило найнижчий ризик деменції у тих, хто повідомив про сон упродовж семи годин, — йдеться у дослідженні.

Крім цього, сон, коротший ніж п’ять та довший за вісім годин, підвищує ризики передчасної смерті.

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