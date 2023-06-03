Вынашиваю, но не своего малыша. Суррогатное материнство: разрешено ли в Украине и кто из мировых знаменитостей пользовался этой услугой

Суррогатное материнство является темой, затрагивающей многочисленные аспекты нашего общества: от этики до права, от медицины до психологии. В Украине, подобно многим другим странам, суррогатное материнство стало актуальным выбором для многих семей, которые мечтают стать родителями, но не могут забеременеть самостоятельно.

Именно поэтому Вікна-новини решили детально разобрать тему суррогатного материнства в Украине: как оно регулируется на законодательном уровне, разрешен ли этот вид вспомогательных репродуктивных технологий в других странах и кто из мировых знаменитостей пользовался услугами суррогатной матери.

Суррогатное материнство в Украине

Суррогатное материнство — это один из видов вспомогательных репродуктивных технологий, при котором женщина вынашивает и рожает ребенка по договору с целью передачи ребенка родителям после рождения.

Это часто является решением для тех, кто не может иметь детей по разным причинам, включая проблемы со здоровьем, бесплодие, однополые отношения или одиночество.

Виды суррогатного материнства

Традиционное суррогатное материнство: в этом случае суррогатная мама является генетической матерью ребенка. Сперматозоид, который может быть от биологического отца или донора, используется для искусственного оплодотворения суррогатной матери. Гестационное суррогатное материнство: в этом случае суррогатная мама не имеет генетической связи с ребенком. Вместо этого она выносит ребенка, который был зачат с помощью ЭКО, где яйцеклетку и сперматозоид от биологических родителей или доноров объединяют в лабораторных условиях, а затем эмбрионом оплодотворяют суррогатную мать.

Сфера суррогатного материнства в Украине регулируется приказом Министерства здравоохранения. В нем сказано, что суррогатная мать не должна иметь непосредственную генетическую связь с ребенком, которого вынашивает, а значит, в нашей стране разрешен только гестационный вид СМ.

Также обязательным условием для проведения суррогатного материнства является наличие медицинских показаний к его проведению, документы, предоставляемые со стороны суррогатной матери и супругов, в чьих интересах осуществляется эта процедура.

Кроме того, между ребенком и супругами или одним из родителей, в интересах которых и осуществляется СМ, должна быть генетическая связь.

В Украине услуги суррогатного материнства могут предоставляться как на коммерческой, так и на некоммерческой основе.

Суррогатное материнство в мире

О странах, в которых разрешено, частично разрешено и запрещено СМ, рассказали журналисты Reuters. Суррогатное материнство в любой форме запрещено в Болгарии, Франции, Германии, Италии, Португалии, Тайване и Испании.

Коммерческое суррогатное материнство запрещено в Канаде, Дании, Новой Зеландии, Бразилии, Великобритании и Австралии, но все они позволяют некоторые формы альтруистического суррогатного материнства, то есть когда за вынашивание ребенка женщине ничего не платят.

Что касается США, там нет законодательства о суррогатном материнстве на федеральном уровне, и некоторые штаты разрешают коммерческие соглашения о суррогатном материнстве.

Грузия также позволяет своим гражданам заниматься СМ, хотя коммерческое суррогатное материнство законно доступно только для гетеросексуальных пар.

Кто из знаменитостей пользовался услугами суррогатных матерей

Немало звезд по всему миру пользуются услугами суррогатных матерей по разным причинам. Об этом рассказали журналисты издания Daily Mail. Одной из звезд, воспользовавшейся услугами суррогатного материнства, стала Пэрис Хилтон и ее партнер Картер Реум.

Но не Хилтон единственная. Сестры семьи Кардашьян также пользовались услугами СМ.

Например, в 2017 году Ким Кардашьян и ее тогдашний муж Канье Уэст заключили договор с суррогатной матерью, которая выносила и родила их дочь Чикаго. Тогда они заплатили за все 113 850 долларов. Второй раз они воспользовались ее услугами в 2019 году, чтобы родить сына Псалма.

Еще одной знаменитостью, что воспользовалась услугами суррогатной матери, стал телеведущий Андерсон Купер, который честно рассказывает об этом факте. Он стал отцом в 2020 году. Купер говорит, что благодарен женщине, которая выносила его сына Уайта.

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