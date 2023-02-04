Как подготовиться к ЭКО: пять советов партнерам, планирующим беременность

Планирование беременности — очень ответственное дело, которым должны заниматься оба партнера. Особенно внимательно необходимо относиться к своему здоровью парам, желающим сделать экстракорпоральное оплодотворение.

Подготовку к ЭКО следует начинать уже за год до самой процедуры. Как именно? Читай в материале.

Здоровый образ жизни

За год до ЭКО обоим партнерам следует задуматься над соблюдением здорового образа жизни. Речь идет об отказе от курения и злоупотребления алкоголем, сбалансированном и регулярном питании и избегании чрезмерного стресса.

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Активное и пассивное курение ухудшает кровоснабжение репродуктивных органов, а также уменьшает выработку женского гормона эстрадиола. Последний как раз отвечает за подготовку эндометрия к имплантации эмбриона.

При подготовке к ЭКО и женщинам, и мужчинам следует отказаться от экстремальных диет, злоупотребления быстрой, жирной и жареной пищей. Ведь это не позволяет организму получать необходимые питательные вещества для нормальной работы репродуктивной системы.

Что касается тревожности, то следует помнить, что постоянный и чрезмерный стресс может быть причиной бесплодия.

Поэтому необходимо наладить ночной сон, ограничить потребление негативной информации и соблюдать баланс между работой и отдыхом.

Нормализация массы тела

За полгода до ЭКО и женщине, и мужчине нужно привести свое тело в хорошую физическую форму. Это может значительно повысить шансы на успешную беременность.

Если есть лишние килограммы, то от них необходимо избавиться. Потому что жировая ткань содержит женские гормоны, нарушающие гормональный фон. А вот гормональные проблемы могут быть причиной бесплодия.

Следует добавить в свой распорядок дня умеренную физическую активность и отказаться от малоподвижного образа жизни. Положительный результат будет заметен на работе сердечно-сосудистой системы и выносливости организма.

Медицинские обследования

За несколько месяцев до ЭКО паре придется пройти тщательное медицинское обследование, чтобы определить состояние своего здоровья и готовность к зачатию.

Согласно приказу Минздрава №787, в Украине женщинам перед ЭКО нужно сдать:

анализ крови на группу и резус-фактор;

клинический анализ крови и мочи (срок действия один месяц);

анализ на свертываемость крови — коагулограмма (пригоден в течение одного месяца);

глюкоза крови, биохимический анализ крови (срок действия один месяц);

анализ крови на краснуху (IgM, IgG), токсоплазмоз (IgM, IgG), хламидии (IgM, IgG), герпес (IgM), цитомегаловирус (IgM) (анализ действителен один год);

анализ крови на сифилис (RW), ВИЧ, гепатит B (Hbs-антиген) и гепатит C (срок действия три месяца);

анализ крови на гормоны (антимюллеров, ФСГ, ЛГ, эстрадиол, пролактин, прогестерон, ТТГ) — годен один год;

цервикальный мазок (РАР-тест) — срок действия один год;

мазок на микрофлору (бактериоскопическое исследование выделений из уретры, вагины и цервикального канала) — действительный один месяц;

электрокардиограмма (срок действия один год);

УЗИ молочных желез (срок действия полгода).

В результате обследования женщина получит вывод терапевта о состоянии своего здоровья и наличии/отсутствии противопоказаний для беременности. Справка действительна в течение шести месяцев.

Мужчинам также нужно сделать:

спермограмму, которая действительна полгода;

MAR-тест (анализ на антиспермальные антитела) — срок действия полгода;

анализ крови на группу и резус-фактор;

анализ крови на сифилис (RW), ВИЧ, гепатит B (Hbs-антиген) и гепатит C — действителен три месяца;

флюорография (срок действия один год).

При необходимости врач может назначить дополнительные обследования.

Повышение иммунитета

За три месяца до ЭКО необходимо вместе с врачом обнаружить, есть ли у мужчины и женщины недостаток каких-либо витаминов в организме. При необходимости медик может назначить нужные препараты.

Если же питание сбалансировано и питательно, то принимать БАДы для профилактики не стоит. Также помни, что никакие витамины не могут заменять полноценный рацион.

Стимуляция яйцеклеток

С первых дней менструального цикла женщине индивидуально назначают специальные препараты, стимулирующие несколько яйцеклеток развиваться в яичниках. Это необходимо для дальнейшей процедуры ЭКО.

А в определенный день цикла проводится непосредственно извлечение яйцеклеток из яичников. Процедура проводится во время медикаментозного сна женщины.

В этот же день мужчина должен сдать сперму для оплодотворения полученных яйцеклеток вне организма будущей матери.

Теперь ты знаешь, как увеличить шансы на успешное зачатие и вынашивание ребенка. Но на этом прекращать заботу о себе не стоит.

Питание беременных обязательно должно быть полезным и сбалансированным, ведь они едят за двоих, а то и больше людей. Читай, что нельзя есть беременным.

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