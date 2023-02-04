Как подготовиться к ЭКО: пять советов партнерам, планирующим беременность

Планирование беременности — очень ответственное дело, которым должны заниматься оба партнера. Особенно внимательно необходимо относиться к своему здоровью парам, желающим сделать экстракорпоральное оплодотворение.
Подготовку к ЭКО следует начинать уже за год до самой процедуры. Как именно? Читай в материале.
За год до ЭКО обоим партнерам следует задуматься над соблюдением здорового образа жизни. Речь идет об отказе от курения и злоупотребления алкоголем, сбалансированном и регулярном питании и избегании чрезмерного стресса.
Активное и пассивное курение ухудшает кровоснабжение репродуктивных органов, а также уменьшает выработку женского гормона эстрадиола. Последний как раз отвечает за подготовку эндометрия к имплантации эмбриона.
При подготовке к ЭКО и женщинам, и мужчинам следует отказаться от экстремальных диет, злоупотребления быстрой, жирной и жареной пищей. Ведь это не позволяет организму получать необходимые питательные вещества для нормальной работы репродуктивной системы.
Что касается тревожности, то следует помнить, что постоянный и чрезмерный стресс может быть причиной бесплодия.
Что касается тревожности, то следует помнить, что постоянный и чрезмерный стресс может быть причиной бесплодия.
Поэтому необходимо наладить ночной сон, ограничить потребление негативной информации и соблюдать баланс между работой и отдыхом.
За полгода до ЭКО и женщине, и мужчине нужно привести свое тело в хорошую физическую форму. Это может значительно повысить шансы на успешную беременность.
Если есть лишние килограммы, то от них необходимо избавиться. Потому что жировая ткань содержит женские гормоны, нарушающие гормональный фон. А вот гормональные проблемы могут быть причиной бесплодия.
Если есть лишние килограммы, то от них необходимо избавиться. Потому что жировая ткань содержит женские гормоны, нарушающие гормональный фон. А вот гормональные проблемы могут быть причиной бесплодия.
Следует добавить в свой распорядок дня умеренную физическую активность и отказаться от малоподвижного образа жизни. Положительный результат будет заметен на работе сердечно-сосудистой системы и выносливости организма.
За несколько месяцев до ЭКО паре придется пройти тщательное медицинское обследование, чтобы определить состояние своего здоровья и готовность к зачатию.
Согласно приказу Минздрава №787, в Украине женщинам перед ЭКО нужно сдать:
В результате обследования женщина получит вывод терапевта о состоянии своего здоровья и наличии/отсутствии противопоказаний для беременности. Справка действительна в течение шести месяцев.
Мужчинам также нужно сделать:
При необходимости врач может назначить дополнительные обследования.
За три месяца до ЭКО необходимо вместе с врачом обнаружить, есть ли у мужчины и женщины недостаток каких-либо витаминов в организме. При необходимости медик может назначить нужные препараты.
Если же питание сбалансировано и питательно, то принимать БАДы для профилактики не стоит. Также помни, что никакие витамины не могут заменять полноценный рацион.
Если же питание сбалансировано и питательно, то принимать БАДы для профилактики не стоит. Также помни, что никакие витамины не могут заменять полноценный рацион.
С первых дней менструального цикла женщине индивидуально назначают специальные препараты, стимулирующие несколько яйцеклеток развиваться в яичниках. Это необходимо для дальнейшей процедуры ЭКО.
А в определенный день цикла проводится непосредственно извлечение яйцеклеток из яичников. Процедура проводится во время медикаментозного сна женщины.
В этот же день мужчина должен сдать сперму для оплодотворения полученных яйцеклеток вне организма будущей матери.
Теперь ты знаешь, как увеличить шансы на успешное зачатие и вынашивание ребенка. Но на этом прекращать заботу о себе не стоит.
Питание беременных обязательно должно быть полезным и сбалансированным, ведь они едят за двоих, а то и больше людей. Читай, что нельзя есть беременным.
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