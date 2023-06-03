Виношую, але не свого малюка. Сурогатне материнство: чи дозволено в Україні і хто зі світових знаменитостей користувався цією послугою

Сурогатне материнство є темою, що зачіпає численні аспекти нашого суспільства: від етики до права, від медицини до психології. В Україні, подібно до багатьох інших країн, сурогатне материнство стало актуальним вибором для багатьох сімей, які мріють стати батьками, але не можуть завагітніти самостійно.

Саме тому Вікна-новини вирішили детально розібрати тему сурогатного материнства в Україні: як воно врегульовується на законодавчому рівні, чи дозволений цей вид допоміжних репродуктивних технологій в інших країнах та хто зі світових знаменитостей користувався послугами сурогатної матері.

Сурогатне материнство в Україні

Сурогатне материнство — це один із видів допоміжних репродуктивних технологій, при якому жінка виношує та народжує дитину за договором із метою передачі дитини батькам після народження.

Це часто є рішенням для тих, хто не може мати дітей з різних причин, зокрема через проблеми зі здоров’ям, безпліддя, одностатеві стосунки або відсутність партнера(-ки).

Види сурогатного материнства

Традиційне сурогатне материнство: в цьому випадку сурогатна мама є генетичною матір’ю дитини. Сперматозоїд, який може бути від біологічного батька або донора, використовується для штучного запліднення сурогатної матері. Гестаційне сурогатне материнство: в цьому випадку сурогатна мама не має генетичного зв’язку з дитиною. Замість цього вона виносить дитину, яка була створена за допомогою ЕКЗ, де яйцеклітину та сперматозоїд від біологічних батьків або від донорів об’єднують в лабораторних умовах, а потім ембріоном запліднюють сурогатну матір.

Сфера сурогатного материнства в Україні регулюється наказом Міністерства охорони здоров’я. У ньому сказано, що сурогатна мати не повинна мати безпосередній генетичний зв’язок із дитиною, яку виношує, а отже в нашій країні дозволений лише гестаційний вид СМ.

Також обов’язковою умовою для проведення сурогатного материнства є наявність медичних показань до його проведення, документи, що надаються з боку сурогатної матері та подружжя, в чиїх інтересах здійснюється ця процедура.

Крім того, між дитиною та подружжям або одним із батьків, в інтересах яких і здійснюється СМ, має бути генетичний зв’язок.

В Україні послуги із сурогатного материнства можуть надаватися як на комерційній, так і на некомерційній основі.

Сурогатне материнство у світі

Про країни, у яких дозволено, частково дозволено та заборонено СМ, розповіли журналісти Reuters. Сурогатне материнство у будь-якій формі заборонено у Болгарії, Франції, Німеччині, Італії, Португалії, Тайвані та Іспанії.

Комерційне сурогатне материнство заборонено в Канаді, Данії, Новій Зеландії, Бразилії, Великобританії та Австралії, але всі вони дозволяють деякі форми альтруїстичного сурогатного материнства, тобто коли за виношення дитини жінці нічого не платять.

Щодо США, там не існує законодавства щодо сурогатного материнства на федеральному рівні, і деякі штати дозволяють комерційні угоди на цю послугу.

Грузія також дозволяє своїм громадянам займатися СМ, хоча комерційне сурогатне материнство законно доступне лише для гетеросексуальних пар.

Хто із зірок користувався послугами сурогатних матерів

Чимало зірок по всьому світу користуються послугами сурогатних матерів з різних причин. Про це розповіли журналісти видання Daily Mail. Однією із зірок, що скористалася послугами сурогатного материнства стала Періс Гілтон та її партнер Картер Реум.

Та не Гілтон єдина. Сестри сім’ї Кардаш’ян також користувалися послугами СМ.

Наприклад, у 2017 році Кім Кардаш’ян та її тодішній чоловік Каньє Вест уклали договір із сурогатною матір’ю, яка виносила та народила їхню дочку Чикаго. Тоді вони заплатили за все 113 850 доларів. Вдруге вони скористалися її послугами у 2019 році, щоб народити сина Псалма.

Ще однією знаменитістю, що скористалась послугами сурогатної матері, став телеведучий Андерсон Купер, який чесно розповідає про цей факт. Він став батьком у 2020 році. Купер каже, що вдячний жінці, що виносила його сина Уайта.

Раніше ми розповідали про те, як підготуватись до ЕКЗ.

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