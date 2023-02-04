Як підготуватись до ЕКЗ: п’ять порад партнерам, які планують вагітність

Планування вагітності — дуже відповідальна справа, якою мають займатись обидва партнери. Особливо уважно необхідно ставитись до свого здоров’я парам, які хочуть зробити екстракорпоральне запліднення.

Підготовку до ЕКЗ варто розпочинати вже за рік до самої процедури. Як саме? Читай у матеріалі.

Здоровий спосіб життя

За рік до ЕКЗ обом партнерам варто замислитись над дотриманням здорового способу життя. Йдеться про відмову від куріння та зловживання алкоголем, збалансоване та регулярне харчування та уникнення надмірного стресу.

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Активне та пасивне куріння погіршує кровопостачання до репродуктивних органів, а також зменшує вироблення жіночого гормону естрадіолу. Останній саме відповідає за підготовку ендометрію до імплантації ембріона.

Під час підготовки до ЕКЗ і жінкам, і чоловікам варто відмовитись від екстремальних дієт, зловживання швидкою, жирною та смаженою їжею тощо. Адже це не дозволяє організму отримувати необхідні поживні речовини для нормальної роботи репродуктивної системи.

Що ж до тривожності, то варто пам’ятати, що постійний та надмірний стрес може бути причиною безпліддя.

Тому необхідно налагодити нічний сон, обмежити споживання негативної інформації та дотримуватись балансу між роботою та відпочинком.

Нормалізація маси тіла

За півроку до ЕКЗ і жінці, і чоловіку потрібно привести своє тіло в гарну фізичну форму. Це може значно підвищити шанси на успішну вагітність.

Якщо є зайві кілограми, то від них необхідно позбутись. Тому що жирова тканина містить жіночі гормони, які порушують гормональний фон. А ось гормональні проблеми можуть бути причиною безпліддя.

Тож варто додати у свій розпорядок дня помірну фізичну активність та відмовитись від малорухливого способу життя. Позитивний результат буде помітно на роботі серцево-судинної системи та витривалості організму.

Медичні обстеження

За кілька місяців до ЕКЗ парі доведеться пройти ретельне медичне обстеження, щоб визначити стан свого здоров’я та готовність до зачаття.

Згідно з наказом МОЗ №787, в Україні жінкам перед ЕКЗ потрібно здати:

аналіз крові на групу та резус-фактор;

клінічний аналіз крові та сечі (термін дії один місяць);

аналіз на згортання крові — коагулограма (придатний протягом одного місяця);

глюкоза крові, біохімічний аналіз крові (термін дії один місяць);

аналіз крові на краснуху (IgM, IgG), токсоплазмоз (IgM, IgG), хламідії (IgM, IgG), герпес (IgM), цитомегаловірус (IgM) (аналіз дійсний один рік);

аналіз крові на сифіліс (RW), ВІЛ, гепатит B (Hbs-антиген) та гепатит C (термін дії три місяці);

аналіз крові на гормони (антимюлерів, ФСГ, ЛГ, естрадіол, пролактин, прогестерон, ТТГ) — придатний один рік;

цервікальний мазок (РАР-тест) — термін дії один рік;

мазок на мікрофлору (бактеріоскопічне дослідження виділень з уретри, вагіни та цервікального каналу) — дійсний один місяць;

електрокардіограма (термін дії один рік);

УЗД молочних залоз (термін дії півроку).

У результаті обстеження жінка отримає висновок терапевта про стан свого здоров’я та наявність/відсутність протипоказань для вагітності. Довідка дійсна протягом шести місяців.

Чоловікам також потрібно зробити:

спермограму, яка дійсна півроку;

MAR-тест (аналіз на антиспермальні антитіла) — термін дії півроку;

аналіз крові на групу та резус-фактор;

аналіз крові на сифіліс (RW), ВІЛ, гепатит B (Hbs-антиген) та гепатит C — дійсний три місяці;

флюорографія (термін дії один рік).

За необхідністю лікар може призначити додаткові обстеження.

Підвищення імунітету

За три місяці до ЕКЗ необхідно разом з лікарем виявити, чи є в чоловіка та жінки нестача якихось вітамінів в організмі. За потреби медик може призначити необхідні препарати.

Якщо ж харчування збалансоване та поживне, то приймати БАДи “для профілактики” не варто. Також пам’ятай, що жодні вітаміни не можуть замінювати повноцінний раціон.

Стимуляція яйцеклітин

З перших днів менструального циклу жінці індивідуально призначають спеціальні препарати, які стимулюють кілька яйцеклітин розвиватись у яєчниках. Це необхідно для подальшої процедури ЕКЗ.

А в певний день циклу проводиться безпосередньо вилучення яйцеклітин з яєчників. Процедура проходить під час медикаментозного сну жінки.

У цей же день чоловік має здати сперму для запліднення отриманих яйцеклітин поза організмом майбутньої матері.

Тепер ти знаєш, як можна збільшити шанси на успішне зачаття та виношування дитини. Але на цьому припиняти турботу про себе не варто.

Харчування вагітних обов’язково має бути корисним та збалансованим, адже вони їдять за двох, а то й більше людей. Читай, що не можна їсти вагітним.

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