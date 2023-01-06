Здоровье и красота

Беременность — не противопоказание для спорта! Как безопасно тренироваться без рисков для здоровья

Елена Яковлева, редактор сайта 06 января 2023, 10:00
Спорт для вагітних: користь, протипоказання, найкращі вправи
Фото: Pexels

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