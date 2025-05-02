Тренды от Palm Angels: какая она — роскошная уличная мода

Штаны Palm Angels — это в первую очередь комбинация уличного стиля, спортивного вайба и модного акцента. Они легко узнаваемы благодаря характерным деталям и часто выступают как главный элемент образа. Они сочетают эстетику калифорнийской скейт-культуры с итальянским fashion-дизайном.

Особые характеристики брюк Palm Angels.

Фирменные лампасы — самая известная фишка, часто украшаемая логотипом. Лампасы создают визуальный акцент и добавляют атлетического вайба. Продуманные качественные материалы — преимущественно технический полиэстер — выглядит гладко, не мнется, комфортен в носке. Также используются хлопок, флис, иногда велюр или даже кожа. Прямой или немного зауженный крой — часто имеют свободный силуэт, заниженную или среднюю посадку. Узнаваемый брендинг — логотип Palm Angels на бедре или лампасах, варианты с готическим шрифтом, вышивкой или стразами. Смелые цвета и комбинации — черные, красные, белые, желтые, салатовые, розовые или градиенты. Часто цвета лампасов контрастируют с основным цветом брюк. Универсальность — хорошо смотрятся как с кроссовками, так и с лоферами или даже каблуками (в женских образах).

Історія Palm Angels

Palm Angels имеет довольно интересную историю возникновения, которая сочетает моду, фотографию и скейт-культуру. Основатель Франческо Рагацци, итальянский арт-директор и бывший художественный директор Moncler. Официально как модный лейбл запущен в 2015 году, но на самом деле начался раньше как фотопроект.

Рагацци был вдохновлен скейт-сценой Лос-Анджелеса, которую он начал документировать на черно-белых фотографиях около 2011 года.

Кульминацией проекта стала книга на журнальном столике под названием Пальмовые ангелы, на которой изображены скейтеры на грубом, залитом солнцем калифорнийском фоне.

Дебют первой коллекции одежды Палм Энджелс состоялся в 2015 году.

Бренд был запущен при поддержке Moncler и быстро привлек к себе внимание благодаря сочетанию пошива одежды высокой моды с грубой, бунтарской уличной одеждой.

Palm Angels начали демонстрировать на Неделях моды в Милане и Париже, завоевав доверие как в кругах уличной моды, так и в кругах высокой моды.

Идентичность бренда

С самого начала бренд имел особые элементы, которые начали формировать его узнаваемость:

логотипы с готическим шрифтом;

мотив обезглавленного мишки;

спортивные костюмы с винтажным спортивным стилем;

калифорнийская прохлада в сочетании с итальянской роскошью.

Бренд носят такие знаменитости, как Трэвис Скотт, A$AP Rocky, Playboi Carti и Рианна. Также Palm Angels сотрудничают с Moncler (постоянное сотрудничество через Moncler Genius), Under Armour, Suicoke, Missoni, Vans и другими.

Сейчас Palm Angels представлены в роскошных бутиках и интернет-магазинах по всему миру. Бренд признан одним из ведущих мировых брендов уличной одежды класса люкс, стоящий рядом с Off-White, Fear of God и Amiri.

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