Тренди від Palm Angels: яка вона — розкішна вулична мода

Штани Palm Angels — це насамперед комбінація вуличного стилю, спортивного вайбу і модного акценту. Вони легко впізнавані завдяки характерним деталям і часто виступають як головний елемент образу. Вони поєднують естетику каліфорнійської скейт-культури з італійським fashion-дизайном.

Особливі характеристики штанів Palm Angels:

фірмові лампаси — найвідоміша фішка, часто прикрашена логотипом. Лампаси створюють візуальний акцент і додають атлетичного вайбу;

продумані якісні матеріали — переважно технічний поліестер — має гладкий вигляд, не мнеться, комфортний у носінні. Також використовуються бавовна, фліс, іноді велюр або навіть шкіра;

прямий або трохи звужений крій — часто мають вільний силует, занижену або середню посадку;

впізнаваний брендинг — логотип Palm Angels на стегні або лампасах, варіанти з готичним шрифтом, вишивкою або стразами;

сміливі кольори та комбінації — чорні, червоні, білі, жовті, салатові, рожеві або градієнти. Часто кольори лампасів контрастують з основним кольором штанів;

універсальність — мають гарний вигляд як із кросівками, так і з лоферами або навіть підборами (у жіночих образах).

Історія Palm Angels

Palm Angels має доволі цікаву історію виникнення, яка поєднує моду, фотографію та скейт-культуру. Засновник Франческо Рагацці, італійський арт-директор і колишній художній директор Moncler. Офіційно як модний лейбл запущений 2015 року, але насправді почався раніше як фотопроект.

Рагацці був натхненний скейт-сценою Лос-Анджелеса, яку він почав документувати на чорно-білих фотографіях близько 2011 року.

Кульмінацією проекту стала книга на журнальному столику під назвою Пальмові ангели, на якій зображено скейтерів на грубому, залитому сонцем каліфорнійському тлі.

Дебют першої колекції одягу Палм Енджелс відбувся 2015 року.

Бренд був запущений за підтримки Moncler і швидко привернув до себе увагу завдяки поєднанню пошиття одягу високої моди з грубим, бунтарським вуличним одягом.

Palm Angels почали демонструвати на Тижнях моди в Мілані та Парижі, завоювавши довіру як у колах вуличної моди, так і в колах високої моди.

Ідентичність бренду

Від самого початку бренд мав особливі елементи, які почали формувати його впізнаваність:

логотипи з готичним шрифтом;

мотив обезголовленого ведмедика;

спортивні костюми з вінтажним спортивним стилем;

каліфорнійська прохолода в поєднанні з італійською розкішшю.

Бренд носять такі знаменитості, як Тревіс Скотт, A$AP Rocky, Playboi Carti та Ріанна. Також Palm Angels співпрацюють з Moncler (постійна співпраця через Moncler Genius), Under Armour, Suicoke, Missoni, Vans та іншими.

Наразі Palm Angels представлені в розкішних бутиках та інтернет-магазинах по всьому світу. Бренд визнаний одним із провідних світових брендів вуличного одягу класу люкс, що стоїть поряд з Off-White, Fear of God і Amiri.

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