Охлаждающий SPF: как новый крем уменьшает температуру кожи на 5 градусов

Ученые создали новый солнцезащитный крем, изготовленный из пыльцы цветов камелии, который, по их утверждениям, не только блокирует вредные ультрафиолетовые лучи солнца, но и охлаждает кожу и уменьшает влияние на окружающую среду.

Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре заявили, что в экспериментах солнцезащитный крем на основе пыльцы поглощал и блокировал ультрафиолетовые лучи так же эффективно, как и другие солнцезащитные средства, цитирует их Independent.

Тесты показали, что крем способен снижать температуру поверхности кожи. Средство способно поддерживать прохладу кожи при наличии имитированного солнечного света.

На практике это означает, что температура кожи будет оставаться примерно на 5°C ниже в течение 20 минут.

Солнцезащитный охлаждающий крем: в чем секрет

Разработчики объясняют охлаждающий эффект природными свойствами пыльцы, поглощающей меньше энергии в видимом и ближнем инфракрасном спектре — волнах, отвечающих за генерацию тепла.

Также ученые оценили влияние солнцезащитного крема на окружающую среду, в частности, его влияние на кораллы. Оказалось, что коммерческий солнцезащитный крем вызвал обесцвечивание кораллов всего за два дня, что привело к их гибели на шестой день.

Солнцезащитный крем на основе пыльцы не влиял на кораллы. Они оставались здоровыми даже до 60 дней.

По словам исследователей, каждый год от шести до 14 тысяч тонн солнцезащитного крема попадает в океан, поскольку люди смывают его в море или он попадает туда со сточными водами.

Ведущий автор исследования, профессор Чо Нам-Джун, отметил, что пыльца естественно устойчива к ультрафиолетовому излучению, поскольку ее оболочка должна защищать внутреннее содержание от строгих условий окружающей среды.

В ходе исследования ученые пытались переделать пыльцевые зерна в гелеобразную форму, чтобы их можно было легко наносить на кожу человека.

Исследователи стремились разработать эффективный и одновременно натуральный солнцезащитный крем, который не вызывает аллергии у людей и является экологически чистым для окружающей среды.

Они также отметили, что пыльца камелии не вызывает аллергию, поскольку это самоопыляющийся цветок, поэтому можно не бояться побочных эффектов.

В настоящее время солнцезащитный крем еще не доступен в продаже, но команда рассматривает возможность масштабирования технологии, а также надеется на сотрудничество над продажей продукта.

