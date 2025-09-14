Охолоджувальний SPF: як новий крем зменшує температуру шкіри на 5 градусів

Науковці створили новий сонцезахисний крем, виготовлений з пилку квітів камелії, який, за їхніми твердженнями, не лише блокує шкідливі ультрафіолетові промені сонця, але й охолоджує шкіру та зменшує вплив на навколишнє середовище.

Вчені з Наньянського технологічного університету в Сінгапурі заявили, що в експериментах сонцезахисний крем на основі пилку поглинав і блокував ультрафіолетові промені так само ефективно, як й інші сонцезахисні засоби, цитує їх Independent.

Тести показали, що крем має здатність знижувати температуру поверхні шкіри. Засіб здатен підтримувати прохолоду шкіри за наявності імітованого сонячного світла.

На практиці це означає, що температура шкіри залишатиметься приблизно на 5°C нижчою протягом 20 хвилин.

Сонцезахисний крем, що охолоджує: у чому секрет

Розробники пояснюють охолоджувальний ефект природними властивостями пилку, який поглинає менше енергії у видимому та ближньому інфрачервоному спектрі — довжинах хвиль, які відповідають за генерацію тепла.

Також вчені оцінили вплив сонцезахисного крему на навколишнє середовище, зокрема його вплив на корали. Виявилося, що комерційний сонцезахисний крем спричинив знебарвлення коралів лише за два дні, що призвело до їхньої загибелі на шостий день.

Натомість сонцезахисний крем на основі пилку не впливав на корали. Вони залишалися здоровими навіть до 60 днів.

За словами дослідників, щороку від шести до 14 тисяч тонн сонцезахисного крему потрапляє в океан, оскільки люди змивають його в море або він потрапляє туди зі стічними водами.

Провідний автор дослідження, професор Чо Нам-Джун, зазначив, що пилок природно стійкий до ультрафіолетового випромінювання, оскільки його оболонка повинна захищати внутрішній вміст від суворих умов навколишнього середовища.

Під час дослідження вчені намагалися переробити пилкові зерна у гелеподібну форму, щоб їх можна було легко наносити на шкіру людини.

Дослідники прагнули розробити ефективний і водночас натуральний сонцезахисний крем, який не викликає алергії у людей та є екологічно чистим для навколишнього середовища.

Вони також зауважили, що пилок камелії не викликає алергію, оскільки це самозапильна квітка, тому можна не боятися побічних ефектів.

Нині сонцезахисний крем ще не доступний у продажу, але команда розглядає можливість масштабування технології, а також сподіваються співпрацювати над продажем продукту.

