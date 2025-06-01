Бактерії бережуть шкіру від сонця? Дослідники про відкриття, що змінить склад SPF-кремів

Якщо не брати до уваги дискусію, чи потрібен сонцезахист узимку, або ж лише тільки на літо, навесні люди все одно купують більше кремів проти впливу сонця. Це потрібно не тільки для того, аби запобігти опікам та почервонінню шкіри, а й ранньому старінню.

Дослідники переконані, що деякі бактерії на нашому тілі й самі можуть бути природним сонцезахистом. Що про це відомо? Розповідаємо тобі в матеріалі.

Як бактерії рятують шкіру від шкідливого впливу ультрафіолету

Мікроорганізми на шкірі можуть зменшувати вплив від ультрафіолетового випромінювання на нашу шкіру. Такого висновку дійшли у дослідженні, опублікованому в Earth.com.

Наукові досліди проводили фахівці Міжнародного центру досліджень інфекцій у Ліоні та Дослідного підрозділу фотодерматології Медичного університету Граца, що в Австрії. Дослідники поділилися, що зовнішній шар шкіри, роговий, є домівкою для багатьох мікроорганізмів та бактерій.

Вони встигають адаптуватися до шкіри та її корисних речовин, а опісля створюють і власні продукти, які запускають місцеві реакції. Ключовим фактором є взаємодія мікробіому з молекулами, що активуються від сонця.

Під час обробки молекул бактерії формують реакцію клітин шкіри на сонце. Певні мікроорганізми можуть розщеплювати цис-уроканову кислоту. Це означає, що в розробці сонцезахисних кремів SPF зовсім скоро може відбутися революція.

За словами науковців, цис-уроканова кислота може пригнічувати місцеві захисні механізми шкіри. Якщо імунна система слабка, це загрожує пошкодженнями шкіри. А мікробний метаболізм може знижувати вплив цис-уроканової кислоти на імунні клітини.

Між моделями зростання бактерій та зменшенням шкідливого впливу сонця на шкіру виявили чіткий зв’язок.

Вперше ми продемонстрували прямий метаболічний зв’язок між УФ-випромінюванням, молекулою, отриманою від господаря, та поведінкою бактерій, що впливає на імунну функцію.

Тож базові процеси шкіри грають на краще в захисті від сонця. Мікробіом самостійно допомагає забезпечувати здоров’я шкіри. Дослідники припустили, що зміни довкілля теж можуть мати вплив на взаємодію між бактеріями та імунними клітинами.

Усе працює так, що коли шкіра перебуває під активним сонцем, трансуроканінова кислота змінює форму на цисуроканову. Ця реакція може допомагати під час запалень, однак водночас підвищувати ризики інфекцій або мутацій, що спричиняють онкологію.

Доктор Петер Вольф каже, що нове дослідження пролило світло на захист від сонця з урахуванням мікробіома. Тепер виробники сонцезахисту зможуть врахувати і можливий вплив мікробів на імунну систему.

