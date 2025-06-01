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Бактерии берегут кожу от солнца? Исследователи об открытии, что изменит состав SPF-кремов

Анастасия Грубрина, журналист сайта 01 июня 2025, 13:00
Бактерии на коже
Фото Unsplash

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