Бактерии берегут кожу от солнца? Исследователи об открытии, что изменит состав SPF-кремов

Если не принимать во внимание дискуссию, нужна ли солнцезащита зимой, или только на лето, весной люди все равно покупают больше кремов против влияния солнца. Это нужно не только для того, чтобы предотвратить ожоги и покраснение кожи, но и раннее старение.

Исследователи убеждены, что некоторые бактерии на нашем теле и сами могут быть естественной защитой от солнца. Что об этом известно? Рассказываем тебе в материале.

Как бактерии спасают кожу от вредного влияния ультрафиолета

Микроорганизмы на коже могут уменьшать влияние ультрафиолетового излучения на нашу кожу. К такому выводу пришли в исследовании, опубликованном в Earth.com.

Научные опыты проводили специалисты Международного центра исследований инфекций в Лионе и Опытного подразделения фотодерматологии Медицинского университета Граца Австрии. Исследователи поделились, что наружный слой кожи, роговой, является домом для многих микроорганизмов и бактерий.

Они успевают адаптироваться к коже и ее полезным веществам, а затем создают и собственные продукты, которые запускают местные реакции. Ключевым фактором является взаимодействие микробиома с активируемыми от солнца молекулами.

При обработке молекул бактерии формируют реакцию клеток кожи на солнце. Некоторые микроорганизмы могут расщеплять цис-урокановую кислоту. Это означает, что в разработке солнцезащитных кремов SPF совсем скоро может произойти революция.

По словам ученых, цис-урокановая кислота может подавлять местные защитные механизмы кожи. Если иммунная система слаба, это чревато повреждениями кожи. А микробный метаболизм может снижать влияние цис-урокановой кислоты на иммунные клетки.

Между моделями роста бактерий и уменьшением вредного влияния солнца на кожу была обнаружена четкая связь.

Впервые мы продемонстрировали прямую метаболическую связь между УФ-излучением, молекулой, полученной от хозяина, и поведением бактерий, влияющих на иммунную функцию.

Так что базовые процессы кожи помогают в защите от солнца. Микробиом сам помогает обеспечивать здоровье кожи. Исследователи предположили, что изменения окружающей среды тоже могут повлиять на взаимодействие между бактериями и иммунными клетками.

Все работает так, что когда кожа находится под активным солнцем, трансурокониновая кислота изменяет форму на цисурокановую. Эта реакция может помогать во время воспалений, но одновременно повышать риски инфекций или мутаций, вызывающих онкологию.

Доктор Петер Вольф говорит, что новое исследование пролило свет на защиту от солнца с учетом микробиома. Теперь производители солнцезащитных средств смогут учесть и возможное влияние микробов на иммунную систему.

Раньше мы рассказывали, как смывать солнцезащитный крем.

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